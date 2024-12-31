"النص" اسم مسلسل أحمد أمين الجديد بدلا من مذكرات نشال في رمضان 2025

تصدر إسم مسلسل مذكرات نشال للفنان أحمد أمين مؤشرات البحث في جوجل ، وذلك بعد ما أعلن فريق العمل بتغير إسم المسلسل الي اسم "النص" بعد أن تعود الجمهور على الاسم الأول قبل التغير، استعدادا لعرضه في السباق الرمضاني 2025، ويكشف موقع الموجز التفاصيل.

تغير اسم مسلسل مذكرات نشال

ويحضر الفنان أحمد أمين وفريق العمل، التحضيرات النهائية لمسلسل النص وذلك استعدادًا لعرضه ضمن السباق الدرامي في رمضان 2025.

أحمد أمين

قصة مسلسل النص

يتكون مسلسل النص للفنان أحمد أمين من 15 حلقة، تدور أحداثها حول إطار من كوميديا، والقصه مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان.

ويسعى "النص" للتوبة والبحث عن عمل ليكون مصدر دخله بدلا من النشل، ولكن يتورط في العديد من الأزمات تجعله في النهاية بطل جماهيري قصته تُكتب في التاريخ.

أبطال مسلسل النص

يشارك في مسلسل "النص" الفنان أحمد أمين، أسماء ابو اليزيد، صدقي صخر، دنيا سامي، حمزة العيلي، عبدالرحمن محمد، سامية طرابلسي، وآخرون ، والعمل إخراج حسام علي، إنتاج شركة اروما، وتأليف شريف عبدالفتاح زوجيه صبري وعبد الرحمن جاويش.

آخر أعمال أحمد أمين

شارك أحمد أمين مؤخرا في الخلقة الثانية من مسلسل "ساعته وتاريخه" وقام بدور حمو عامل خردة، وجسد قضية حقيقة حدثت بالفعل وهو زوج يقتل زوجته في لحظة غضب، وجاءت الحلقة الثانية تحت عنوان "ساعة شيطان".

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

شارك في مسلسل ساعته وتاريخه نجوم شباب وهن الفائزين في برنامج كاستينج لاكتشاف المواهب مع المخرج عمرو سلامة، وعددهم ١٣ ممثلا وجاءت أسمائهم كالآتي أمنية باهي، أحمد أسامة، ماريا، سيف، مريم كرم، ميشال، لميس، كيرولس، سلمي، إسلام، مريم نشأت، دنيا.

وظهر عدد من نجوم الفن كضيوف شرف أبرزهم الفنانة مايان السيد، هبة مجدي، حنان سليمان، أحمد داش، ياسمينا العبد، محمد شريف، أمجد الحجار، أحمد صيام، سليمان عيد، مريم الجندي، والمسلسل إخراج عمرو سلامة وأحمد عادل وعمرو موسي ، وتأليف محمود عزت.

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