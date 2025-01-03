ساعته وتاريخه.. ٲحداث حلقة شهادة حق قبل عرضها اليوم على شاشة DMC

تستمر قناة DMC في عرض مسلسلها المميز "ساعته وتاريخه"، حيث تذاع الليلة الحلقة العاشرة بعنوان "شهادة حق" في تمام الساعة العاشرة مساءً.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

تركز الحلقة على تقديم قضية قانونية حساسة تتعلق بجريمة هتك العرض، مسلطة الضوء على كيفية مواجهة القانون لهذه الجريمة البشعة، وكيفية تحقيق العدالة للضحايا الحلقة مستوحاة من أحداث واقعية شهدتها محافظة الفيوم، مما يضفي على العمل مصداقية وعمقاً إنسانياً، إذ تجمع بين التشويق الدرامي والرسالة المجتمعية الهادفة.

قصة المسلسل دراما مستوحاة من ملفات المحاكم المصرية

"ساعته وتاريخه" ليس مجرد مسلسل درامي تقليدي بل هو عمل مستوحى من الواقع المصري، حيث يتناول 26 قضية حقيقية تم تناولها في المحاكم كل حلقة تمثل قصة منفصلة تركز على الجريمة ودوافعها وآثارها النفسية والاجتماعية.

المسلسل يلقي الضوء على تعقيدات النظام القضائي المصري، ويبرز الدور المهم الذي تلعبه العدالة في الحفاظ على تماسك المجتمع وحماية أفراده بفضل هذه المعالجة، ينجح العمل في تقديم دراما تجمع بين التوثيق الواقعي والإبداع الفني.

المسلسل من تأليف سيف قنصوة وإخراج عمرو موسى

سيناريو وحوار محمود عزت بالتعاون مع فريق كتابة بارز يضم دينا ماهر، ريم نهاد أمين، وغيرهم.

أحداث الحلقة العاشرة إثارة وقضايا إنسانية

الحلقة العاشرة تسلط الضوء على قصة درامية ملحمية تبرز الصراعات التي يواجهها الضحايا في سبيل الحصول على حقوقهم تبدأ الأحداث بجريمة هتك عرض مؤلمة، وتتوالى تطوراتها في إطار يجمع بين التشويق والمأساة، مما يضع المشاهد أمام مشاعر متناقضة من الغضب والتعاطف.

نجوم الحلقة

دنيا نعمان، التي تقدم أداءً مميزاً يبرز معاناة الضحايا وأحمد أسامة، الذي يجسد شخصية محورية في رحلة البحث عن العدالة ويظهر إسلام خالد وسيف محسن، بأدوار تضيف للعمق الدرامي للحلقة وميشيل مساك، بأداء يدعم الواقعية في الأحداث.

ضيفة الشرف: الفنانة هبة مجدي، التي تضيف بحضورها وأدائها لمسة خاصة للحلقة، مؤدية دوراً محورياً في تصاعد الأحداث.

مواعيد عرض المسلسل على قناة DMC

يذاع مسلسل "ساعته وتاريخه" في مواعيد ثابتة على قناة DMCالعرض الأول: يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة 10 مساءً.

الإعادة: حسب الجدول الزمني المعلن من القناة، ما يتيح فرصة متابعة الحلقات لمن فاتتهم.

خيارات مشاهدة إضافية

يمكن لعشاق المسلسل متابعة الحلقات من خلال منصة Watch IT، التي تتيح فرصة مشاهدة الحلقات قبل موعد عرضها على التليفزيون، مما يلبي تطلعات المشاهدين الذين يرغبون في البقاء على اطلاع دائم بأحداث العمل.

رسالة المسلسل دراما توعوية وإنسانية

لا يكتفي "ساعته وتاريخه" بتقديم دراما مشوقة، بل يحمل في طياته رسالة توعوية تهدف إلى نشر الوعي بالقضايا القانونية والاجتماعية يعرض المسلسل معلومات هامة مثل أرقام الخطوط الساخنة لدعم ضحايا الجرائم، والتعامل مع القضايا الجنائية، وتوفير الدعم النفسي لمن يحتاجونه.

أهمية "ساعته وتاريخه" في المشهد الدرامي

بفضل تناوله قضايا واقعية، ينجح المسلسل في الوصول إلى شريحة واسعة من المشاهدين، حيث يقدم رؤية درامية متكاملة تسلط الضوء على الجانب الإنساني والواقعي للمجتمع المصري العمل يعتبر نموذجاً فريداً يجمع بين الفن والتوعية، مما يجعله إضافة مهمة في مسيرة الدراما المصرية.

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