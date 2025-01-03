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رئيس التحرير
ياسر بركات
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رئيس التحرير
ياسر بركات
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نجوم الفن

تعرف على خريطة مسلسلات رمضان2025 تعرف على التفاصيل

أحمد العوضي وميرنا
أحمد العوضي وميرنا نور الدين

ينتظر جمهور الوطن موسم رمضان والأعمال التي تعرض في هذا الشهر ، وتشمل الخريطة كل الألوان من اجتماعي وكوميدي وأكشن وتشويق وغيرهم من الأعمال.

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مسلسل فهد البطل من المسلسلات التي يتم تصويرها حالياً وهو مكون من 30 حلقة تدور أحداث حول إطار شعبي إجتماعي.

مسلسل أحمد العوضي 


بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، حجاج عيد العظيم ، كارولين عزمي ، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفوة، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام.

يرصد إليكم الموجز تفاصيل مسلسل وتقابل حبيب 

مسلسل "وتقابل حبيب "تدور احداثه مكون من 30 حلقة في إطار رومانسي  وهو تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجى يشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، بينهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد.


مسلسل الحب كله

تشارك في بطولتة مي عز الدين وآسر ياسين مكون من 15 حلقة بدأ تصويره الفترة الماضية، وهو من إخراج تامر محسن.

 

المداح الجزء الخامس

يواصل الفنان حماده هلال تصوير مسلسل المداح 5 ويشاركه في البطولة هبة مجدي، دنيا ، خالد سرحان، حنان سليمان، وآخرون.

 

العتاولة الجزء الثاني

يواصل صناع عمل مسلسل العتاولة2 تصوير مشاهدهم ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل بطولة أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي، زينة، فيفي عبده.

 

مسلسل حكيم الباشا

بطولة مصطفى شعبان ،سهر الصايغ، ويتناول العمل الدرامي موضوع تجارة الآثار في إحدى المناطق الشعبية بمصر.

 

مسلسل عقبال عندكم

يجمع بين الشقيقتان دنيا وإيمي سمير غانم ، مكون من 15 حلقة ويشاركهم في البطولة محمد ثروت وسما إبراهيم ، ومن إخراج أحمد الجندي.


مسلسل سيد الناس

يجمع بين الفنان عمرو سعد والمخرج محمد سامي لأول مره ، وتدور أحداثه في إحدى القرى الصعيدية بمصر.

مسلس سيد الناس بطولة عمرو سعد، خالد الصاوي، الهام شاهين، عماد زياده، طارق النهري.

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