أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل موضوع عائلي لـ رانيا يوسف وماجد الكدواني

شهدت أحداث الحلقتان الثالثة والرابعة من مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث، بطولة النجم ماجد الكدوانى وسماء ابراهيم ورانيا يوسف ونور اللبنانية، احداثاً مشوقة، حيث تضمنت الحلقة العديد من المواقف الطريفة التى تحمل لمسة تشويقية على الصراعات بين أفراد العائلة.

رانيا يوسف وماجد الكدواني

تفاصيل الحلقة الثالثة والرابعة من مسلسل موضوع عائلي 3

تعرض ماجد الكدواني من خلال شخصية إبراهيم لمواقف مفاجأة بعد الانتقال مع عائلة للعيش داخل المستشفى التى تعمل فيها زوجته الدكتورة مريم التى تجسدها "نور" وتتصاعد الضغوطات وسط عيشهم بين المرض بالعديد من المواقف الكوميدية

ويسعى ماجد الكدواني لاستعادة شقته التي يشاركها مع شقيقته وابنة خاله "عبلة" رانيا يوسف والتى كشفت الأحداث عن وجود قصة حب قديمة تجمعهما، وحاول الاعتذار لها عن ما فعله ولكنها رفضت اعتذاره وفاجأته بطلب الزواج منه لتسمح له بالعودة الى الشقة ولكنه يرفض وتخبره بإنها ستستمر فى أذيته.

ويرصد إليكم الموجز ابطال مسلسل موضوع عائلي

ابطال مسلسل موضوع عائلي 3

مسلسل موضوع عائلي 3، تدور أحداثه فى إطار كوميدي، وهو من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد الجنايني، وهو من بطولة: النجم الكبير ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقي، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، ويضم الجزء الثالث نجوم جديدة منهم الفنانة ياسمين وافي ورانيا يوسف.

يعرض الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي، يوم الأربعاء على منصة شاهد، حيث تعرض حلقتين من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

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