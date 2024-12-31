عرض الحلقة 3 و 4 من مسلسل موضوع عائلي الموسم الثالث

حقق الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي تفاعلًا كبيرًا منذ بداية عرضه، حيث تصدر محركات البحث مثل "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية يوم الأربعاء، 25 ديسمبر. ينتظر الجمهور بفارغ الصبر عرض الحلقتين الثالثة والرابعة، والمقرر بثهما يوم الأربعاء المقبل، 1 يناير 2025، في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة و10:00 مساءً بتوقيت السعودية، مع توفرهما على منصة "شاهد" يوم الخميس.

وفي السطور القادمة يرصد لكم موقع "الموجز" تفاصيل الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي ، وتفاصيل أحداث الحلقة الأولي والثانية وأبطال المسلسل وعدد حلقاته .

أبرز أحداث الحلقات الأولى من الموسم الثالث مسلسل موضوع عائلي

تبدأ الحلقة الأولى بظهور إبراهيم، الذي يؤدي دوره الفنان ماجد الكدواني، وهو يقدم برنامج طبخ مباشر. تتخلل الحلقة حادثة كوميدية بانفجار الميكروويف على الهواء، مما يدفع الشركة المنتجة إلى تعليق البرنامج وسحب الإعلانات. في غضون ذلك، تقرر عائلة إبراهيم الاحتفال بعيد ميلاده، لكنه يختار بدلاً من ذلك زيارة قبر والدته الراحلة، الفنانة لبنى محمود. في المقابر، يتفاجأون بتلقي إشعار من المحكمة يفيد بمصادرة منزلهم وقبر العائلة من قبل "عبلة"، التي تؤدي دورها رانيا يوسف.

في الحلقة الثانية، يواجه إبراهيم "عبلة" في مصنعها، برفقة شقيقته (سما إبراهيم). تظهر "عبلة" رد فعل عنيفًا، وتكشف عن رغبتها في الانتقام من إبراهيم بسبب رفضه الزواج بها في الماضي. لاحقًا، تكتشف أنه أصبح أبًا وجَدًا. ولحل الأزمة، يقترح المحامي علاء مرسي أن تبقى العائلة في منزلهم حتى وصول إشعار الإخلاء، ولكن الخطة تفشل، مما يضطرهم إلى الانتقال للإقامة في فندق.

أبطال مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

يضم المسلسل مجموعة من النجوم، منهم ماجد الكدواني، رانيا يوسف، طه دسوقي، ياسمينا العبد، نور اللبنانية، محمد رضوان، رنا رئيس، محمد القس، سما إبراهيم، ومحمد شاهين، وغيرهم. العمل من تأليف محمد عز، كريم يوسف، أحمد الجندي، وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي.

عدد حلقات الموسم الثالث لمسلسل موضوع عائلي

يتكون الموسم الثالث من عشر حلقات فقط. عُرضت الحلقة الأولى في 26 ديسمبر 2024 عبر منصة "شاهد" في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية.

أجواء المسلسل والأحداث المنتظرة

يجمع الموسم الثالث بين الكوميديا والدراما العائلية، مع التركيز بشكل خاص على تطور العلاقة بين إبراهيم وابنته "سارة"، التي تؤدي دورها الممثلة الشابة رنا رئيس. يقدم المسلسل المزيد من المفاجآت والمواقف الكوميدية المنتظرة في الحلقات القادمة.

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