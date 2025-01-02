أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل موضوع عائلي.. نجاح خطة ماجد الكدواني

يتابع عشاق مسلسل موضوع عائلي، الموسم الثالث الذي بدأ عرض حلقاته منذ الأسبوع الماضي، وتفاعل الجمهور مع الحلقتين الأولى والثانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما تصاعدت الأحداث مع أبطال العمل على رأسهم الفنان ماجد الكدواني.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل موضوع عائلي الموسم الثالث خلال السطور التالية.



مسلسل موضوع عائلي

ملخص أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل موضوع عائلي

بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل موضوع عائلي، بعرض زواج "عبلة" رانيا يوسف من "إبراهيم" ماجد الكدواني لكنه رفض وتمسك بزوجته "مريم" نور اللبنانية.

مسلسل موضوع عائلي

وذهب ماجد الكدواني لشقيق رانيا يوسف ليساعده في حل الأزمة، وبالفعل اعترف شقيق "عبلة" بأن لديه كل المستندات والعقود لحل أزمة "إبراهيم" ولكن في مقابل 4 مليون جنيه واتصدم "إبراهيم" وتركه دون حل.

وقرر "حسن" طه دسوقي زوج رنا رئيس لمساعدة الأسرة ماديا فاضطر أن يوافق على إعلان مسحوق غسيل مع أية سماحة التي كانت ضيفة شرف ضمن أحداث الحلقة، وأطلق عليه في الإعلان "بقعة" حيث شعر بإهانة واستكمل الإعلان حتى نهايته.

مسلسل موضوع عائلي

وفي مجلس عائلي، قرر ماجد الكدواني مع طه دسوقي ومحمد شاهين ومحمد القس ومحمد رضوان حل أزمة ابنته رنا رئيس لتسديد ديون الضرائب، واتفقوا على حرق الفندق الخاص بابنته رنا رئيس من أجل الحصول على أموال التأمين لتسديد الضرائب.

مسلسل موضوع عائلي

وبالفعل تنجح الخطة في حرق الفندق، وكان يترصد لهم جاسوس ل " عبلة" الذي يرصد تحركاتهم وينقل لها كل الأخبار.



مسلسل موضوع عائلي

أبطال مسلسل موضوع عائلي من الموسم الثالث

يشارك في بطولة مسلسل موضوع عائلي الموسم الثالث ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، رنا رئيس، رانيا يوسف، نور اللبنانية، سما إبراهيم، محمد القس، محمد شاهين، محمد علاء وغيرهم تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

موعد عرض مسلسل موضوع عائلي

يعرض الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي، يوم الأربعاء على منصة شاهد، حيث تعرض حلقتين من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

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