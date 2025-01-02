عدد حلقات مسلسل نقطة سودة..تجربة درامية ممتدة مليئة بالإثارة

مسلسل "نقطة سوده" هو عمل درامي جديد يسلط الضوء على الصراعات النفسية والاجتماعية في إطار مشوق مليء بالغموض تدور أحداث المسلسل حول شخصية رئيسية تعيش في عالم مليء بالتناقضات والأسرار، حيث تتشابك الخطوط بين الخير والشر.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

المسلسل يقدم نظرة عميقة على تأثير الماضي في تشكيل الحاضر، وكيف يمكن لقرار واحد أن يقلب الموازين يتميز العمل بحبكة درامية محكمة وشخصيات معقدة تجذب المشاهد وتجعله يتساءل هل يمكن للنقطة السوداء أن تبتلع النور كله؟

كل ما تريد معرفته عن مسلسل "نقطة سودة"

مسلسل "نقطة سودة" ينتمي إلى فئة المسلسلات الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 50 حلقة، ويقدم قصة درامية مشوقة تمتد على مدار أحداث مليئة بالتفاصيل المثيرة يشارك في العمل نخبة من نجوم الفن، من بينهم: أحمد فهمي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، وأحمد خالد صالح. المسلسل من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة، ما يضمن تقديم عمل يجمع بين الحبكة القوية والإخراج المتميز.

مواعيد عرض مسلسل "نقطة سودة" والقنوات الناقلة

يمكنكم متابعة مسلسل "نقطة سودة" يوماً عبر شاشة MBC مصر في تمام الساعة 9:00 مساءً.

شخصيات أبطال مسلسل "نقطة سودة"

ناهد السباعي (منال السيوفي) تجسد شخصية منال السيوفي التي تسعى للانتقام وتعيش شعوراً دائماً بأنها غير محبوبة، خاصة من والدتها وشقيقها عمر، الذي يعاملها بقسوة.

أحمد فهمي (عمر السيوفي) يقدم شخصية عمر السيوفي، الذي يعيش وسط صراعات عائلية ويواجه تحديات مع شقيقته.

أحمد بدير (مختار السيوفي) يجسد دور مختار السيوفي، رب العائلة الذي يحاول الحفاظ على شركته وأسرته من شقيقه فريد، المعروف بتهوره.

أحمد مجدي (علي السيوفي)يقدم شخصية علي السيوفي، الذي يظهر في البداية كشخص جبان يخشى المواجهة، لكنه يتحول تدريجياً مع تصاعد الأحداث.

شخصيات تسعى للانتقام

سماح أنور (سميرة) تؤدي شخصية سميرة، التي تسعى للانتقام من مختار السيوفي (أحمد بدير) نتيجة خلافات ماضية.

نضال الشافعي (صلاح) يقدم شخصية صلاح، الذي يطمح للحصول على حب الجميع، لكنه في الوقت نفسه يتمنى تدمير عائلة السيوفي، خاصة عمر ومنال.

شخصيات طموحة ومتطلعة

سارة سلامة (فيروز منتصر) تجسد دور فيروز، وهي شخصية طموحة تسعى لتحقيق أحلامها بغض النظر عن العقبات.

"نقطة سودة" يعرض حياة عائلة مليئة بالتناقضات والصراعات، حيث يمتزج الانتقام بالطموح والخوف بالشجاعة، مما يضيف المزيد من التشويق والإثارة إلى أحداث العمل.

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