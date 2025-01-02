حقيقة رجوع بسمة بوسيل لتامر حسني .. تعرف على التفاصيل

رد الفنان تامر حسني، على الجدل المثار حوله بشأن عودته لطليقته المطربة بسمة بوسيل، مؤكدًا على أن هذا الأمر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

حقيقة رجوع بسمة بوسيل لتامر حسني

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، طالب تامر حسني جمهوره في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، بعدم الانسياق وراء الشائعات، متمنيا أن يسود السلام في كل البلاد العربية، قائلاً:"دي شائعات، خلينا نبدأ سنة جديدة بالدعوات مش بالشائعات وندعي الناس ربنا يكرمهم بالسنة الجديدة، وأي حد تألم أو اتعذب السنة اللي فاتت ربنا يكرمهم ويشوفوا أيام جميلة السنة دي، يارب السنة دي ميبقاش فيها أي عذاب، تحديداً كل البلاد العربية يارب مانشوفش أحزان تاني".

آخر أعمال تامر حسني السينمائية

وفي سياق آخر، كان آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية هو فيلم "تاج"، الذي عرض في السينمات خلال الفترة الماضية، و الفيلم يتميز بطابع كوميدي فانتازي، وتدور أحداثه عن فكرة البطل الخارق "سوبر هيرو"، وظهر خلاله بشخصيتين لتوأم هما "تاج" و"هارون"، ويمران بالعديد من الأزمات، والفيلم من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، وآخرون من النجوم.

تفاصيل فيلم "ريستارت"

وعلى صعيد آخر، يستعد الفنان تامر حسني لطرح فيلمه الجديد "ريستارت"، الذي كتب السيناريو الخاص به أيمن بهجت قمر، وتشاركه في بطولته هنا الزاهد، بعد تعاونها معه خلال الفترة الماضية في فيلم "بحبك"، وإلهام شاهين، محمد رجب، رانيا منصور، أحمد حسام ميدو، عصام السقا، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج سارة وفيق.

تفاصيل تعاون تامر حسني مع رامي صبري

ويتعاون تامر حسني مع المطرب رامي صبري في أغنية تحمل عنوان"مابيتنسيش"، وسوف تضم عددًا من المفاجآت، والأغنية من كلمات عمر تيام، ألحان شادي حسن، توزيع وميكس وماستر طارق توكل، وتريات تامر غنيم، جيتارات أحمد حسين، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

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