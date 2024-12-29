حفلات رأس السنة 2025.. استمتع مع تامر حسني وكاظم الساهر وهيفاء

ستشهد حفلات رأس السنة 2025 مشاركة نخبة من نجوم الغناء والفن، الذين سيقدمون عروضًا مبهرة لجمهورهم، فمن المتوقع أن نشهد تنافسًا شرسًا بين المنظمين لجذب أكبر عدد من النجوم، مما يجعل من هذه الحفلات حدثًا لا يُنسى.

يرصد لكم موقع الموجز أبرز حفلات وسهرات ليلة رأس السنه 2025



حفلة تامر حسني ونانسي عجرم

يحيي كل من تامر حسني ونانسي عجرم حفلاً مشتركًا في فندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي في 31 ديسمبر 2024، وشارك حساب روتانا عبر إنستقرام في وقت سابق بوستر الحفل، معلقا: "أسطورة الشرق تامر حسني وملكة البوب نانسي عجرم يلتقيان بكم في احتفال ضخم لليلة رأس السنة في دبي عيشوا معنا أجمل اللحظات في هذه الليلة الاستثنائية.

حفل تامر حسني ونانسي عجرم

حفلة كاظم الساهر

من المقرر أيضاً أن يحيي كاظم الساهر حفلاً على مسرح أوبرا دبي في 27 ديسمبر 2024، ضمن جولته العالمية بين الأمس واليوم.

حفل كاظم الساهر

حفلة محمد حماقي

وفي أبوظبي يحيي محمد حماقي حفلاً في ختام مهرجان "أم الإمارات" على كورنيش أبوظبي في 31 ديسمبر 2024.

حفل محمد حماقي

حفلة نجوي كرم

فيما تحيي نجوى كرم حفلا على مسرح أوبرا دبي في 29 ديسمبر 2024، حيث ستقدم باقة من أفضل أعمالها.

حفلة هيفاء وهبي

أما هيفاء وهبي فستحيي حفلاً في فندق بلازو فيرساتشي دبي، حيث شاركت فيديو ترويجي للحفل مع تعليق بما معناه: دع الموسيقى تمهد الطريق لبداية لا تنسى لعام 2025 وعيد ميلاد سعيد للجميع.

حفل هيفاء وهبي

حفل عاصي الحلاني وآدم

وأيضا يحيي كل من عاصي الحلاني و آدم حفلاً بفندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي يوم 31 ديسمبر 2024.

حفل توليت وفارس كرم

وأيضا ينافس توليت هذا العام في حفلات رأس السنة، حيث يقوم بإحياء حفل كبير في مهرجان عمان الموسيقي في 31 ديسمبر الجاري، بمشاركة فارس كرم.



حفلة محمود الليثي

يُحيي الفنان الشعبي محمود الليثي حفلتين ليلة رأس السنة؛ الأولى بمشاركة مصطفى كامل وأحمد شيبة، والثانية بمشاركة أوكا، حيث ستقام الحفلتان في أماكن مختلفة بالقاهرة.

حفل وائل جسار ونوال الزغبي

ويحيي كل من نوال الزغبي و وائل جسار حفلا غنائيا مشتركا ليلة رأس السنة 2025 في أحد الفنادق الكبرى في مدينة الشيخ زايد 6 أكتوبر.

حفل وائل جسار

حفل جورج وسوف

ومن المقرر أن يحيي كل من جورج وسوف ومحمود سلطان يوم 3 يناير 2025 حفلا غنائيا على مسرح أرض المعارض في مدينة العقبة.

حفل دينا حايك ونور مهنا

وفي العاصمة الأردنية عمان يحيي كل من دينا حايك و نور مهنا حفلا غنائيا ضمن مهرجان "أمواج العقبة" ليلة رأس السنة، 31 ديسمبر، على مسرح أرض المعارض في مدينة العقبة.

حفل سيف نبيل

يحيي سيف نبيل حفلا في فندق لوريال، و قال في فيديو ترويجي للحفل "جاهزين انتوا خلوني أنا نودع 2024 سويا، خلوني وياكم نحتفل بليلة استثنائية في فندق لوريال عمان بالأردن ليلة رأس السنة 2024.

حفل رحاب الشمراني

رحاب الشمراني تلتقي جمهورها في 31 ديسمبر ليلة رأس السنة في القاهرة في فندق النيل رتز كارلتون.

حفل ناصف زيتون

وأيضا ليلة الإثنين 30 ديسمبر يحيي ناصيف زيتون حفلا في لبنان بمشاركة غي مانوكيان في الـ Forum de Beyrouth.

حفل ناصف زيتون

حفل هاني شاكر

وحفلة كبيرة تشهدها الواجهة البحرية لبيروت يحييها كل من هاني شاكر، معين شريف و نادر الأتاتليلة 31 ديسمبر .

حفل عبير نعمه

وسيكون الجمهور على موعد مع حفل لـ عبير نعمة ليل 29 ديسمبر حيث ستقدم بسحر صوتها أجمل أغنياتها.

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