تامر حسني يستعد لاستقبال 2025 بجدول فني مزدحم.. تفاصيل

يعيش الفنان تامر حسني نشاطاً فنياً ملحوظاً هذه الفترة، حيث يستعد لإحياء عدد من الحفلات بمناسبة رأس السنة الجديدة يبدأ جدول حفلاته بحفل غنائي في الرياض يوم 27 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض الحفل يتوقع أن يشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً ، خاصة مع الشعبية الواسعة التي يتمتع بها تامر في المملكة.

يرصد لم موقع الموجز التفاصيل الكاملة عن حفلات وأعمال تامر حسني :

تامر حسني ونانسي عجرم في دبي

في ليلة رأس السنة يلتقي تامر حسني مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في حفل ضخم بدبي للاحتفال بقدوم عام 2025 وأعلنت الشركة المنظمة أن أسعار التذاكر تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى 75 ألف جنيه، نظراً لتوقعات الإقبال الكبير على الحفل من المقرر أن يقدم الثنائي باقة من أشهر أغانيهما التي يعشقها الجمهور، مما يضمن سهرة استثنائية لمحبيهما.

إعلان جديد يشوق الجمهور

إلى جانب حفلاته، شوق تامر حسني جمهوره بمقطع فيديو من كليب أغنية "ميتنسيش"، التي تجمعه مع الفنان رامي صبري نشر تامر المقطع عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مع تعليق بكلمة واحدة: "قريباً"الأغنية من كلمات عمرو تيام، وألحان شادي حسن، وتوزيع طارق توكل، ويشارك في تقديم الوتريات تامر غنيم.

ديو جديد مع الكينج محمد منير

يأتي تعاون تامر حسني مع رامي صبري بعد الإعلان عن مشروع غنائي آخر يجمعه بالكينج محمد منير العمل المرتقب بعنوان "الذوق العالي"، وهو ديو غنائي يتوقع أن يكون من أبرز أعمال تامر القادمة، نظراً لجماهيرية منير وحماسة الجمهور لهذا النوع من التعاون الفني.

ختام عام مميز واستقبال حافل للعام الجديد

بين حفلات الرياض ودبي وأعماله الغنائية المنتظرة، يواصل تامر حسني ترسيخ مكانته كواحد من أبرز نجوم الساحة الفنية.ث عام 2025 يبدو واعداً لتامر، حيث يجمع بين الإبداع الفني والجماهيرية الواسعة.

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