تعرف على تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام..تفاصيل

طمأنت الفنانة لبلبة جمهورها على الحالة الصحية للزعيم عادل إمام بعد الشائعات التي تعرض لها بسبب تدهور حالته الصحية.

لبلبة تكشف عن الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

وكشفت لبلبة اثناء تواجدها امس في عزاء السيناريست بشير الديك، انها تحدثت مع الزعيم عادل امام منذ اسبوعين مشيره ان حالته الصحيه جيدة ولم يمر بوعكات صحية وكل ما يقال شائعات.

ويرصد الموجز تفاصيل عزاء بشير الديك

وفاة السيناريست بشير الديك

وتوفى السيناريست بشير الديك بعد صراع وأقيم عزائه امس في مسجد الشرطه بالسادس من اكتوبر، وشهد حضوراً كبيراً من بينهم أشرف زكي، لبلبة، لقاء الخميسي،وآخرون.

لبلبة تتحدث عن كواليس أعمالها الفنية



وفي سياق آخر حلّت الفنانة القديرة لبلبة ضيفة على برنامج "ABtalks" الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، حيث فتحت قلبها للحديث عن أبرز محطات حياتها المهنية والشخصية، وكشفت عن مواقف مؤثرة وأحداث طريفة عايشتها.

تناول الحوار قصصًا عن بداياتها في الفن، الصعوبات التي واجهتها، وذكريات مؤلمة في حياتها، ما جعل الحلقة محط اهتمام الجمهور، لذلك يرصد الموجز أبرز تصريحات لبلبة في السطور التالية.

مشاهد محذوفة تشعرها بفقدان جزء من ذاتها

صرّحت لبلبة بأن حذف مشاهد من أدوارها يؤلمها بشدة، قائلة: "بزعل أما يتشال مشاهد من أدواري كأنه اتشال حتة من جسمي، وده حصلي في آخر فيلمين ليا".

وأضافت أن التزامها بالفن جعلها تُفضِّل النزول إلى الشارع للتواصل مع الجمهور، قائلة: "الجمهور هو النفس اللي بتنفسه، وهما اللي عملوني".

استعادت لبلبة ذكريات وفاة والدها المفجعة، إذ توفي في المطار قبل يوم من حفل مهم بسينما قصر النيل، على الرغم من الحزن، قدمت فقرة مميزة أضحكت الجمهور، لكنها عادت إلى منزلها وانفجرت في البكاء.

كما أشارت إلى حادثة أخرى حين فقدت النطق لمدة 15 يومًا بعد ارتباكها في حفل حضره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وعبد الحليم حافظ.

وفاة والدتها وأثرها العميق



تحدثت لبلبة عن أكبر صدمة واجهتها في حياتها، وهي وفاة والدتها، قائلة: "قعدت 3 سنين لابسة أسود، وقلعت لما سمعت كلام جمهوري".

وأضافت أنها كانت تعتبر والدتها أمًا وابنة في الوقت نفسه، نظرًا لحالتها الصحية، حيث كانت تهتم بها بشدة وتخصّص كل مصروفها لعلاجها.

اقرأ أيضًا



أنا لسه صغيرة.. لبلبة تعلق على ظهورها ببدلة رقص في فيلم ”عصابة الماكس”



لبلبة: أصحابي كلهم ماتوا وانا مبسوطة إني أشتغلت معاهم