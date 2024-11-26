أحزان لبلبة.. فقدت والدها وهي تضحك الجمهور وحذف مشاهدها أصابها باكتئاب

حلّت الفنانة القديرة لبلبة ضيفة على برنامج "ABtalks" الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، حيث فتحت قلبها للحديث عن أبرز محطات حياتها المهنية والشخصية، وكشفت عن مواقف مؤثرة وأحداث طريفة عايشتها.

تناول الحوار قصصًا عن بداياتها في الفن، الصعوبات التي واجهتها، وذكريات مؤلمة في حياتها، ما جعل الحلقة محط اهتمام الجمهور، لذلك يرصد الموجز أبرز تصريحات لبلبة في السطور التالية.

مشاهد محذوفة تشعرها بفقدان جزء من ذاتها

صرّحت لبلبة بأن حذف مشاهد من أدوارها يؤلمها بشدة، قائلة: "بزعل أما يتشال مشاهد من أدواري كأنه اتشال حتة من جسمي، وده حصلي في آخر فيلمين ليا".

وأضافت أن التزامها بالفن جعلها تُفضِّل النزول إلى الشارع للتواصل مع الجمهور، قائلة: "الجمهور هو النفس اللي بتنفسه، وهما اللي عملوني".

لبلبة

مواقف صعبة على خشبة المسرح



استعادت لبلبة ذكريات وفاة والدها المفجعة، إذ توفي في المطار قبل يوم من حفل مهم بسينما قصر النيل، على الرغم من الحزن، قدمت فقرة مميزة أضحكت الجمهور، لكنها عادت إلى منزلها وانفجرت في البكاء.

كما أشارت إلى حادثة أخرى حين فقدت النطق لمدة 15 يومًا بعد ارتباكها في حفل حضره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وعبد الحليم حافظ.

وفاة والدتها وأثرها العميق



تحدثت لبلبة عن أكبر صدمة واجهتها في حياتها، وهي وفاة والدتها، قائلة: "قعدت 3 سنين لابسة أسود، وقلعت لما سمعت كلام جمهوري".

وأضافت أنها كانت تعتبر والدتها أمًا وابنة في الوقت نفسه، نظرًا لحالتها الصحية، حيث كانت تهتم بها بشدة وتخصّص كل مصروفها لعلاجها.

بداياتها الفنية وطفولة صعبة



روت لبلبة كيف بدأت حبها للفن منذ طفولتها، حيث كانت تقلد من حولها وترقص على أنغام الموسيقى وهي بعمر 3 سنوات.

وصفت لبلبة نفسها بأنها جاءت "غلطة" بين أشقائها، لكنها أصبحت الأهم في العائلة بسبب موهبتها المبكرة.

كما ذكرت لبلبة أن طفولتها كانت مليئة بالعمل والالتزام الفني، مما حرمها من اللعب مع أقرانها.

لبلبة

إلتزام لبلبة بالفن ورغبتها في تقديم قيمة



تطرقت لبلبة إلى أدوار اضطرت للعمل بها لأسباب مادية في بداية مشوارها، لكنها اليوم تُفكر في تقديم أعمال ذات قيمة تخدم المجتمع والأجيال القادمة.

وأكدت لبلبة أن الجمهور ساهم في تربيتها الفنية، وأنها تُكرّس حياتها لإرضائه.

أخر أعمالها السينمائية



كان فيلم "عصابة الماكس" هو أحدث ظهور سينمائي للفنانة لبلبة، حيث جسدت شخصية الراقصة "نوجا"، إحدى أفراد العصابة التي يقودها أحمد فهمي.

وصرّحت لبلبة بأن أصعب تحدٍّ واجهته هو تعلم التدخين لتجسيد الشخصية، رغم أنها لم تدخن في حياتها.

وفي وقت سابق، ظهرت لبلبة في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث احتفت بنجاح فيلمها الجديد "آل شنب"، مما أثار تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



اقرأ أيضًا



أنا لسه صغيرة.. لبلبة تعلق على ظهورها ببدلة رقص في فيلم ”عصابة الماكس”



لبلبة: أصحابي كلهم ماتوا وانا مبسوطة إني أشتغلت معاهم