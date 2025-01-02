بعد إعلان أحمد العوضي انضمامه لمسلسله الجديد.. شريف دسوقي يتصدر تريند جوجل

تصدر الفنان شريف دسوقي محركات البحث عبر موقع جوجل وذلك بعد انضمامه لمسلسل"فهد البطل"بطولة أحمد العوضي، واستجاب الفنان أحمد العوضي لطلب الممثل شريف دسوقي لرغبته في العمل معه ، بعد أن نشر تعليقاً على صفحته الرسمية قائلاً:"لو سمحت عايز اشتغل معاك"،ليرد العوضي (الزميل الغالي علي قلوبنا شريف الدسوقي انا مشفتش التعليق علي اللايف للأسف.. وطلبك علي راسي يا شريف انا اتشرف بالشغل معاك يا حبيبي وازيد بيك واعلي بيك، وان شاء الله هيجمعنا عمل في الوقت القريب).

أحمد العوضي يستجيب للفنان شريف دسوقي



وتابع وانا من معجبينك يا شريف ومن محبين دورك الجميل مع الزميله الغاليه نيللي كريم في مسلسل ب ١٠٠ وش".

ويرصد الموجز ابطال المسلسل

معلومات عن مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل مكون من 30 حلقة تدور أحداث حول إطار شعبي إجتماعي، بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفوة، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام.



وإنضم الفنان حجاج عبدالعظيم مؤخرا إلي أسرة مسلسل فهد البطل، والذي يقوم بتجسيد تاجر رخام في أحد ورش الرخام في سمالوط، ويعمل معه أحمد العوضي في الورشة، وخلال أحداث المسلسل تجمعه قصة حب مع ابنة حجاج عبدالعظيم وهي ميرنا نور الدين، ووالدها يرفض تلك العلاقه التي تجعله على خلاف مع العوضي حتي يترك الورشة ويبدأ في الإعتماد على نفسه دون الحاجة إليه.

آخر أعمال أحمد العوضي

يذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي في مسلسل حق عرب الذي عرض في السباق الرمضاني 2024، وشاركه في البطولة وفاء عامر، رياض الخولي، كارولين عزمي، سلوي عثمان، دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصري، والعمل إخراج فاروق إسماعيل ، وتأليف محمود حمدان.

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