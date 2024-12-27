لغز اسم مسلسل أحمد العوضي والمسابقة الـ طرش في رمضان 2025

بدأ الفنان أحمد العوضي تحضيراته لتصوير مسلسله الجديد "فهد البطل"، المقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2025، وطرح مسابقة عبر صفحته سال فيها عن اسم المسلسل في دليل علي تغير اسم المسلسل، وينطلق تصوير المشاهد الأولى للمسلسل في مطلع نوفمبر، بعد الانتهاء من كتابة أكثر من 15 حلقة. تدور أحداث العمل في إطار صعيدي شعبي، ويضم كوكبة من النجوم، من بينهم ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، حمزة العيلي، عصام السقا، صفوة، أحمد عبدالعزيز، صفاء الطوخي، عزت الزين، لوسي، ويارا السكري. المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

شخصية أحمد العوضي في مسلسل فهد البطل



وكشف العوضي في أحد اللقاءات التلفزيونية عن كواليس الحلقة الأولي من المسلسل، وأنه سوف يقوم بتجسيد دور الأب والإبن في الحلقة الأولي، مؤكدا أن فهد البطل تحديا كبيرا له وسوف يعدي نجاحه أعماله السابقة أن شاء الله.

كما تحدث عن تحضيره لفيلم اكشن جديد سوف يقوم بتصويره بعد الانتهاء من مسلسل فهد البطل، وبأذن الله ينال اعجاب جمهوري.

مسابقة جديدة لجمهور أحمد العوضي

في سياق متصل، أعلن أحمد العوضي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" عن إطلاق النسخة الـ37 من مسابقاته، والتي تعود هذه المرة بحلة جديدة. ويكشف موقع الموجز كافة تفاصيل المسابقة .

تفاصيل مسابقة أحمد العوضي

أشار الفنان أحمد العوضي إلى أن 40 فائزاً سيحصلون على جوائز مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه لكل منهم. موعد المسابقة سيكون غداً في تمام الساعة الثانية ظهراً، مع وعود بمسابقة أخرى في منتصف يناير 2024.

وكتب أحمد العوضي منشورا قائلاً: اخواتي الغاليين بكره راجع لكم بالمسابقه الحلوه، ميعادنا بكره الساعه ٢ ظهرا والمسابقه رقم ٣٧ عقبال الألف ان شاء الله كله يخطر صاحبه وحبيبه واخوه في كل جهه وكل مكان وكل نجع ، اخواتي في ضهري واخواتي سبب نجاحي بعد ربنا سبحانه وتعالي وبفضلهم بعد فضل ربنا احسن ممثل في ٢٠٢٤.

واضاف العوضي: انا جاي بكره في مسابقه هيكسب معايا ٤٠ اخ واخت هتبقي مسابقه طرشه بعون الله كل فايز ١٠ الاف وفي نص يناير مسابقه رقم ٣٨ ان شاء الرحمن، ميعادنا بكره ٢ الضهر.



آخر أعمال الفنان أحمد العوضي

يذكر أن أحمد العوضي، نافس في الموسم الرمضاني الماضي 2024 بمسلسل «حق عرب» من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان، وشاركه البطولة رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، سلوى عثمان، وليد فواز، دنيا المصري، أحمد عبدالله محمود، محمد أحمد ماهر، أحمد صيام، وآخرون.

اقرأ أيضًا :





