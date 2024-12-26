أحمد العوضي يعلن عن مسابقة جديدة وفوز 40 شخص

أعلن الفنان أحمد العوضي عن مسابقة جديدة، للمرة الـ 37 وتعود بشكل جديد ومختلف للجمهور، ومن المتوقع أن يفوز بها 40 شخصا من الجمهور، وذلك من خلال منشورا عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، يكشف موقع الموجز كافة التفاصيل.

مسابقة أحمد العوضي

وكتب أحمد العوضي منشورا قائلاً: اخواتي الغاليين بكره راجع لكم بالمسابقه الحلوه، ميعادنا بكره الساعه ٢ ظهرا والمسابقه رقم ٣٧ عقبال الألف ان شاء الله كله يخطر صاحبه وحبيبه واخوه في كل جهه وكل مكان وكل نجع ، اخواتي في ضهري واخواتي سبب نجاحي بعد ربنا سبحانه وتعالي وبفضلهم بعد فضل ربنا احسن ممثل في ٢٠٢٤.

مسابقة أحمد العوضي

واضاف العوضي: انا جاي بكره في مسابقه هيكسب معايا ٤٠ اخ واخت هتبقي مسابقه طرشه بعون الله كل فايز ١٠ الاف وفي نص يناير مسابقه رقم ٣٨ ان شاء الرحمن، ميعادنا بكره ٢ الضهر.

أعمال أحمد العوضي في رمضان 2025

يشارك الفنان أحمد العوضي في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "فهد البطل" مع الفنانة ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، حمزة العيلي، كارولين عزمي، عصام السقا، صفوة، أحمد عبدالعزيز، صفاء الطوخي، عزت الزين، لوسي، يارا السكري، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

مسابقة أحمد العوضي

شخصية أحمد العوضي في مسلسل فهد البطل

وكشف العوضي في أحد اللقاءات التلفزيونية عن كواليس الحلقة الأولي من المسلسل، وأنه سوف يقوم بتجسيد دور الأب والإبن في الحلقة الأولي، مؤكدا أن فهد البطل تحديا كبيرا له وسوف يعدي نجاحه أعماله السابقة أن شاء الله.

كما تحدث عن تحضيره لفيلم اكشن جديد سوف يقوم بتصويره بعد الانتهاء من مسلسل فهد البطل، وبأذن الله ينال اعجاب جمهوري.

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