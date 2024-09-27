عصام السقا ينضم لـ"فهد البطل" بطولة أحمد العوضي موسم رمضان 2025

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل "فهد البطل" للنجم أحمد العوضي، عن تعاقدها مع الفنانين حجاج عبد العظيم وعصام السقا للمشاركة في العمل الذي يقوم ببطولته أحمد العوضي، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل لعام 2025، ويرصد الموجز تفاصيل العمل.

قصة مسلسل "فهد البطل"

تدور أحداث المسلسل في إحدى قرى الصعيد، حيث يعيش "فهد البطل"، الذي يعمل في مصنع رخام، وتربطه علاقة حب مع فتاة تؤدي دورها الفنانة ميرنا نور الدين. يواجه فهد العديد من المشكلات وينتقل إلى القاهرة بحثًا عن فرصة عمل، مما يؤدي إلى دخوله السجن في الحلقات الأولى من المسلسل.

تفاصيل شخصيات مسلسل "فهد البطل"

أحمد العوضي في دور البطولة

يجسد أحمد العوضي شخصية "فهد البطل"، وهو شاب في الثلاثينيات من عمره يعمل في مصنع رخام. يتعرض للعديد من المواقف التي تقلب حياته رأسًا على عقب، مما يدفعه للبحث عن حلول في القاهرة.

ميرنا نور الدين.. الحب الأول لفهد

تلعب ميرنا نور الدين دور فتاة شعبية تعمل سائقة توك توك وتقع في حب فهد. تمر علاقتهما بالعديد من الأحداث الدرامية والرومانسية التي تزيد من تعقيد القصة.

أحمد عبد العزيز.. عودة للدراما الصعيدية

يعود الفنان القدير أحمد عبد العزيز إلى الدراما الصعيدية من خلال دوره في "فهد البطل"، حيث يجسد شخصية رجل صعيدي متعصب يظهر في أحداث مليئة بالتشويق. أعرب عبد العزيز عن سعادته بالمشاركة في العمل، خاصة بعد نجاحه في أعمال صعيدية سابقة مثل "ذئاب الجبل".

صفاء الطوخي.. أم صعيدية قوية

تلعب الفنانة صفاء الطوخي دور والدة فهد، وهي سيدة صعيدية من جنوب المنيا، تتورط في صراع مع ابنها يؤدي إلى تصاعد الأحداث داخل المسلسل.

عزت زين..والد فهد البطل

يؤدي الفنان عزت زين دور والد فهد، وهو شخصية صعيدية قوية تتفاعل مع الأحداث المحورية في حياة فهد.

مفاجآت إضافية.. عودة صفوة

من المفاجآت المنتظرة في "فهد البطل" هو عودة الفنانة صفوة إلى الدراما الصعيدية، حيث تجسد دور زوجة أحمد عبد العزيز. ويُتوقع أن ينضم إلى العمل أيضًا الفنانتان ياسمين رئيس وسارة سلامة.

فريق العمل والإنتاج

مسلسل "فهد البطل" من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2025.

آخر أعمال أحمد العوضي

شارك أحمد العوضي في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "حق عرب"، الذي لاقى نجاحًا واسعًا بمشاركة نخبة من النجوم الكبار والشباب.

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تحضيرات مسلسل "فهد البطل" لـ أحمد العوضي رمضان 2025

