الملامح الأولى لـ شخصيات مسلسل فهد البطل.. تفاصيل جديدة

احتل اسم مسلسل فهد البطل مؤشر البحث جوجل، خلال الفترة القليلة الماضية، إذ تعرض العمل لـ أزمات عديدة وعلى هذا الضوء يستعرض "الموجز " تفاصيل شخصيات مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي.

بطل مسلسل فهد البطل أحمد العوضي

يشارك في بطولة مسلسل أطلق عليه صناعه اسم" فهد البطل " بطولة أحمد العوضي، كوكبة كبيرة من النجوم، ومن المقرر أن ينافس العمل في ماراثون رمضان المقبل لعام 2025.

تفاصيل شخصيات أبطال مسلسل فهد البطل

في المقدمة يلعب الفنان احمد العوضي البطل الرأسي في مسلسل فهد البطل، دور فهد شاب في مقتبل الثلاثين من عمره، يعمل صناعي رخام يتعرض للعديد من المواقف التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

ميرنا نور الدين الحب الأول في حياة فهد البطل

تشارك الفنانة الشابة ميرنا نور الدين في مسلسل فهد البطل، بشخصية شعبية فتاة تعمل سائقة توك توك وتقع في حب فهد، ويحدث بينهم أحداث بين الرومانسي والدرامي.

أحمد عبد العزيز يعود من جديد للصعيدي

أما من جانبه فاعرب الفنان القدير أحمد عبد العزيز، عن سعادته لمشاركته في مسلسل فهد البطل ومع الفريق،وقال عبد العزيز إنه سعيد بعودته للدراما الصعيدية، إذ كان آخر عمل درامي صعيدي للفنان أحمد عبد العزيز مسلسل ذئاب الجبل.

ويجسد الفنان أحمد عبد العزيز شخصية رجل صعيدي متعصب في الشر.

صفاء الطوخي أم صعيدية لـ فهد البطل

أما الفنانة القديرة صفاء الطوخي تلعب دور سيدة صعيدية من جنوب المنيا وأم فهد البطل ويحدث بينهم صراع يقلب أحداث المسلسل.



عزت زين صعيدي ووالد فهد البطل

ويشارك الفنان القدير عزت زين في أحداث مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي، بشخصية والد فهد البطل.

صفوة صعيدية في فهد البطل

ومن مفاجآت مسلسل فهد البطل عودة الفنانة صفوة إلى الأدوار الصعيدية، إذ تشارك صفوة بشخصية سيدة صعيدية ومتزوجة من من الفنان أحمد عبد العزيز.

ومن المتوقع أن ينضم إلى فريق العمل أيضًا، الفنانة ياسمين رئيس والفنانة سارة سلامة ،ومن المقرر أن يناقش العمل في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025



مسلسل "فهد البطل" من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج سينرجي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2025.

آخر أعمال أحمد العوضي

يذكر أن شارك الفنان أحمد العوضي في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل أطلق عليه صناعه اسم حق عرب، مع كوكبة كبيرة من النجوم القديرة والشابة.

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