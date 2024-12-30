كيف وقع أحمد العوضي في حب ميرنا نور الدين ؟..كواليس فهد البطل

تصدر إسم مسلسل فهد البطل تريند جوجل للفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين، وذلك بعد نشر صور كواليس التصوير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والتي جعلت الجمهور يتسأل هل وقع أحمد العوضي في حب ميرنا نور الدين؟ يكشف لكم موقع الموجز التفاصيل.

أحمد العوضي وميرنا نور الدين

تشهد الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل للفنان أحمد العوضي، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.

وبعد التطاول عليها يعلم فهد بالأمر من أحد سكان العمارة ما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن على إثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.

أحمد العوضي وميرنا نور الدين

قصة مسلسل فهد البطل

تم تصوير مسلسل فهد البطل في محافظة المنيا بالتحديد مركز سمالوط، ويتكون المسلسل من 30 حلقة تدور أحداث حول إطار شعبي إجتماعي.

ويشارك في مسلسل "فهد البطل" الفنان أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفوة، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام.

كواليس مسلسل فهد البطل

حجاج عبدالعظيم إنضم مؤخرا لمسلسل فهد البطل

إنضم الفنان حجاج عبدالعظيم مؤخرا إلي أسرة مسلسل فهد البطل، والذي يقوم بتجسيد تاجر رخام في أحد ورش الرخام في سمالوط، ويعمل معه أحمد العوضي في الورشة، وخلال أحداث المسلسل تجمعه قصة حب مع ابنة حجاج عبدالعظيم وهي ميرنا نور الدين، ووالدها يرفض تلك العلاقه التي تجعله على خلاف مع العوضي حتي يترك الورشة ويبدأ في الإعتماد على نفسه دون الحاجة إليه.

آخر أعمال أحمد العوضي

شارك أحمد العوضي مؤخرا في مسلسل حق عرب الذي عرس في السباق الرمضاني 2024، مع وفاء عامر، رياض الخولي، كارولين عزمي، سلوي عثمان، دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصري، والعمل إخراج فاروق إسماعيل ، وتأليف محمود حمدان.

آخر أعمال ميرنا نور الدين

شاركت ميرنا نور الدين مؤخرا في مسلسل "الحشاشين" الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني 2024، مع الفنان كريم عبدالعزيز، ودارت أحداثه حول القرن الحادي عشر، مستعرضا شخصية حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

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