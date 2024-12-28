هل يغير اسمه؟.. التفاصيل الكاملة لمسلسل أحمد العوضي في رمضان 2025

تصدر اسم الفنان أحمد العوضي تريند جوجل بعد ما أعلن عن مسابقة جديدة ويتضمن اللغز "ما اسم مسلسلي الجديد في رمضان 2025" مما جعل الجميع يسأل هل يغير العوضي اسم مسلسل فهد البطل لاسم آخر ؟ يكشف موقع الموجز التفاصيل.

اسم مسلسل أحمد العوضي في رمضان 2025

مسابقة أحمد العوضي الجديد مدتها 4 أيام، يفوز بها 40 شخص، وتعد هذه المسابقة رقم 37، وأكد أنه قد يستمر في طرح مسابقات عديدة لإتاحة فرصه الفوز للجمهور، ووعدهم بمسابقة جديده في منتصف شهر يناير المقبل.

أحمد العوضي

يشارك في مسلسل "فهد البطل" الفنانة كارولين عزمي، يارا السكري، ميرنا نورالدين، صفاء الطوخي، عزت زين، أحمد ماجد، وآخرين، من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبدالسلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي.

قصة مسلسل فهد البطل

يتكون المسلسل من 30 حلقة، وتدور قصته في إطار شعبي ممزوج بعناصر دراما صعيدية، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية، التي تحمل في طياتها الكثير من التشويق والإثارة في أحداثها.

أحمد العوضي

أحمد العوضي يرد على تصريحات ميمي جمال

منذ ايام قليلة سبق رد الفنان أحمد العوضي على تصريحات النجمة ميمي جمال التي تمنت فيها العمل معه في واحد من أعماله المقبلة، وأعاد العوضي نشر الفيديو الذي صرحت فيه ميمي جمال برغبتها، وعلق قائلاً : يا ست الكل ده شرف كبير ليا اني اشتغل معاكي والله، ان شاء الله السنه الجايه يحصل واشتغل معاكي يا استاذه ميمي.

آخر أعمال أحمد العوضي

شارك أحمد العوضي مؤخرا في مسلسل «حق عرب» الذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024 ودارت الأحداث حول (عرب)، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ولكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد من سبيل غير التصدي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث، وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين من بينهم سلوى عثمان، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، كارولين عزمي، وآخرين من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.

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