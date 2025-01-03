الأول يكبرها بـ 25 عام والثاني حاول تشويه وجهها.. تعرف علي أزواج إلهام شاهين

لم تتردد الفنانة المصرية إلهام شاهين في الحديث بصراحة عن زيجاتها في لقاءاتها الإعلامية، حيث تزوجت مرتين، وكشفت عن الأسباب التي أدت إلى انفصالها عن كل من زوجيها، ويكشف الموجز تفاصيل زيجات إلهام شاهين وعدد أزواجها وأعمالها القادمة .

الزوج الأول عادل حسني

رغم فارق العمر الذي بلغ 25 عامًا، اختارت إلهام شاهين الارتباط برجل الأعمال عادل حسني، ولكن هذا الزواج انتهى عندما اكتشفت إلهام أن زوجها أنتج فيلمَين للفنانة سهير رمزي دون علمها. وأوضحت إلهام في لقاء سابق:

"سبب الطلاق كان الكذب. أخبرني أنه لا ينتج أفلامًا، لكنه كان يفعل ذلك سرًا، وكنت آخر من يعلم. كرهت الكذب وطلبت الطلاق."

وأضافت أنها علمت بالأمر عندما أتاها صحفي أثناء تواجدها في استوديو الأهرام وأخبرها أنه التقط صورة لزوجها في استوديو نحاس مع سهير رمزي. أسرعت إلى هناك لتتأكد بنفسها. وتابعت: "واجهته وسألته: لماذا تكذب؟ فقال لي: ماذا تريدين أن أفعل؟ فطلبت الطلاق على الفور. هذا كان أول طلاق بيننا."

وأكدت أن سهير رمزي لم تكن سبب الطلاق، قائلة: "هي ممثلة وهو منتج. الموضوع كان بيني وبينه فقط."

المنتج عادل حسني زوج إلهام شاهين الاول

الزوج الثاني عزت قدورة

بعد انفصالها عن عادل حسني، دخلت إلهام شاهين في زواج سري من رجل الأعمال اللبناني عزت قدورة بناءً على طلبه، حيث كان ينتظر زواج ابنته ويرغب في إبقاء الأمر بعيدًا عن الإعلام.

لكن بعد عام من الزواج، طلبت إلهام أن يصبح زواجهما علنيًا، إلا أنه رفض خوفًا على سمعة ابنته، مما دفعها لطلب الطلاق. وأوضحت: "العصمة كانت في يدي، فأنهيت الزواج عندما رفض الإعلان عنه."

الصراع لم ينتهِ هنا؛ إذ ذكرت إلهام أن عزت طلب منها الزواج مرة أخرى، مع شرط أن تكون العصمة بيده. وعندما رفضت، اعتبر ذلك إهانة لرجولته وقرر الانتقام منها. وأضافت:

"استأجر شخصًا لتشويه وجهي بماء النار. لكن لاحقًا أكد لي أنه لم يكن خلف الحادث، وأن من فعل ذلك قد يكون أحد أفراد عائلته. سامحته على كل حال."

مهر زواجها من عزت قدورة

عزت قدورة قدم لإلهام شاهين مهرًا قدره خمسة ملايين جنيه، وتم عقد الزواج شرعيًا. لكن العلاقة لم تستمر طويلًا بسبب إصراره على إبقاء الزواج سرًا.

بين فارق العمر والخلافات العائلية، عكست قصص زواج إلهام شاهين الكثير من الدروس حول الصراحة والثقة في العلاقات.



مشاركة استثنائية مع كوكبة من النجوم

أعلنت الفنانة القديرة إلهام شاهين، في تصريح خاص لـ"الموجز"، عن انضمامها لسباق دراما رمضان 2025 بمشاركتها في مسلسل "سيد الناس". المسلسل يضم نخبة من النجوم أبرزهم عمرو سعد، خالد الصاوي، وفاء عامر، رنا رئيس، ريم سامي، وعماد زيادة.

العمل من إخراج محمد سامي وتأليف خالد صلاح، ويُصنف ضمن الدراما الاجتماعية الشعبية، وهو ما يعكس قضايا واقعية بأسلوب درامي مشوق.

سعادتها بالعودة للعمل مع محمد سامي



أعربت إلهام شاهين عن حماسها الكبير لهذا التعاون، الذي يأتي بعد نجاح تجربتهما السابقة في فيلم "ريجاتا"، والذي حقق أصداء واسعة وقت عرضه. وتحدثت عن إعجابها بأسلوب محمد سامي، قائلة:

"سامي مخرج متمكن جدًا من أدواته، يقرأ ذوق الجمهور بذكاء ويقدم لهم ما يناسبهم. لديه قدرة استثنائية على استغلال إمكانيات الفنان وإبراز نقاط قوته، كما أن توجيهاته دقيقة للغاية."

كما أشادت بحسن اختياراته للمواضيع وطاقم العمل:

"هو ذكي جدًا في اختيار القضايا التي يناقشها والفنانين الذين يجسدونها، وهو ما يجعل أعماله قريبة من قلوب الجمهور."

رؤية شاهين للعمل الدرامي

إلهام شاهين



تطرقت إلهام إلى أسلوب العمل الذي تفضله، مشيرة إلى أهمية التحضير والبروفات، وقالت:

"بعض الأعمال تُدار بسرعة، يُطلب مني تصوير 5 أو 10 حلقات من أصل 30 حلقة وأتعامل، لكنني أرى أهمية قراءة السيناريو كاملًا، وحضور جلسات مع المخرج والمؤلف، والعمل على بناء الشخصية بشكل متكامل. للأسف، الفرصة لتحقيق ذلك أحيانًا لا تكون متاحة."

إلهام شاهين تستعيد ذكريات "بطلوع الروح"

وعلى صعيد آخر، تطرقت شاهين إلى آخر أعمالها الرمضانية، مسلسل "بطلوع الروح"، الذي عُرض في رمضان 2022.

يحكي المسلسل قصة روح، التي تخدعها زوجها وتستدرجها من مصر إلى أحد أوكار داعش في سوريا. تجد روح نفسها في معسكر للهاربات من التنظيم، ويصبح حلم العودة إلى الوطن شبه مستحيل.

العمل شاركت في بطولته منة شلبي، أحمد داوود، وإلهام شاهين، وأخرجه المبدعة كاملة أبو ذكري.

إلهام شاهين والدراما الرمضانية

بين اختيار القضايا التي تمس الواقع وتقديم الشخصيات القوية، تثبت إلهام شاهين عامًا بعد عام أنها واحدة من أهم أعمدة الدراما المصرية، وهي تستعد لإبهار جمهورها من جديد في موسم رمضان 2025.

إلهام شاهين

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