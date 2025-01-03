إيرادات الأفلام تتصدر المشهد السينمائي في مصر.. تفاصيل يوم الخميس 2 يناير

شهدت دور العرض السينمائي منافسة قوية بين الأفلام المصرية مع إيرادات إجمالية بلغت 7,286,390 جنيه، بتراجع نسبته 12.4% مقارنة باليوم السابق. وفيما يلي تفاصيل أداء كل فيلم في شباك التذاكر.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

فيلم "الدشاش" يحتفظ بالصدارة

الإيرادات: 1,970,918 جنيه

التذاكر المباعة: 15,371 تذكرة

التغيير: تراجع بنسبة 25.19%

يحكي الفيلم قصة "الدشاش"، الرجل البسيط الذي يواجه تحديات كبيرة عندما يتهم بجريمة لم يرتكبها يتناول الفيلم بأسلوب كوميدي ساخر قضايا اجتماعية وإنسانية، ويبرز رحلة البطل في إثبات براءته وسط مغامرات لا تخلو من الضحك والإثارة.

الهنا اللي أنا فيه يتقدم بقوة

الإيرادات: 1,708,021 جنيه

التذاكر المباعة: 13,589 تذكرة

التغيير: زيادة بنسبة 2.6%

يروي الفيلم حكاية شاب يحاول إيجاد السعادة وسط ضغوط الحياة اليومية عبر سلسلة من المواقف الكوميدية والإنسانية، يكتشف معنى جديداً للحب والأمل.

الحريفة 2يستمر في النجاح

الإيرادات: 1,557,358 جنيه

التذاكر المباعة: 13,277 تذكرة

التغيير: تغير طفيف بنسبة 0.02%

تدور أحداث الجزء الثاني حول فريق كرة قدم للهواة يحاولون التغلب على تحديات الحياة لتحقيق حلمهم الفيلم يجمع بين الكوميديا والدراما الرياضية في أجواء مليئة بالإثارة.

بضع ساعات في يوم ما يحتفظ بموقعه

الإيرادات: 1,553,853 جنيه

التذاكر المباعة: 12,055 تذكرة

التغيير: تراجع بنسبة 1.6%

مجموعة من القصص الإنسانية التي تتشابك في غضون ساعات قليلة، تجمع بين الحب، الفقد، والصداقة في قالب درامي مؤثر.

البحث عن السيد رامبو يحافظ على استمراريته

الإيرادات: 364,366 جنيه

التذاكر المباعة: 2,885 تذكرة

التغيير: انخفاض بنسبة 14.3%

تدور القصة حول شاب يعمل على حل لغز اختفاء رجل غامض يدعى "رامبو" الفيلم يمزج بين الإثارة والغموض بأسلوب كوميدي خفيف.

المستريحة يشهد انخفاضاً كبيراً

الإيرادات: 134,263 جنيه

التذاكر المباعة: 1,028 تذكرة

التغيير: انخفاض بنسبة 58.2%

الهوى سلطان يحقق زيادة طفيفة

الإيرادات: 128,251 جنيه

التذاكر المباعة: 1,296 تذكرة

التغيير: زيادة بنسبة 3.04%

مين يصدق يختتم الترتيب

الإيرادات: 19,360 جنيه

التذاكر المباعة: 142 تذكرة

التغيير: زيادة بنسبة 5.6%

الإجمالي العام

بلغ إجمالي إيرادات الأفلام يوم الخميس 7,286,390 جنيه، لتواصل الأفلام المصرية منافستها القوية في شباك التذاكر، على الرغم من التفاوت الكبير في أداء كل فيلم.

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