إيرادات الأفلام تتصدر المشهد السينمائي في مصر.. تفاصيل يوم الخميس 2 يناير
شهدت دور العرض السينمائي منافسة قوية بين الأفلام المصرية مع إيرادات إجمالية بلغت 7,286,390 جنيه، بتراجع نسبته 12.4% مقارنة باليوم السابق. وفيما يلي تفاصيل أداء كل فيلم في شباك التذاكر.
يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :
فيلم "الدشاش" يحتفظ بالصدارة
الإيرادات: 1,970,918 جنيه
التذاكر المباعة: 15,371 تذكرة
التغيير: تراجع بنسبة 25.19%
يحكي الفيلم قصة "الدشاش"، الرجل البسيط الذي يواجه تحديات كبيرة عندما يتهم بجريمة لم يرتكبها يتناول الفيلم بأسلوب كوميدي ساخر قضايا اجتماعية وإنسانية، ويبرز رحلة البطل في إثبات براءته وسط مغامرات لا تخلو من الضحك والإثارة.
الهنا اللي أنا فيه يتقدم بقوة
الإيرادات: 1,708,021 جنيه
التذاكر المباعة: 13,589 تذكرة
التغيير: زيادة بنسبة 2.6%
يروي الفيلم حكاية شاب يحاول إيجاد السعادة وسط ضغوط الحياة اليومية عبر سلسلة من المواقف الكوميدية والإنسانية، يكتشف معنى جديداً للحب والأمل.
الحريفة 2يستمر في النجاح
الإيرادات: 1,557,358 جنيه
التذاكر المباعة: 13,277 تذكرة
التغيير: تغير طفيف بنسبة 0.02%
تدور أحداث الجزء الثاني حول فريق كرة قدم للهواة يحاولون التغلب على تحديات الحياة لتحقيق حلمهم الفيلم يجمع بين الكوميديا والدراما الرياضية في أجواء مليئة بالإثارة.
بضع ساعات في يوم ما يحتفظ بموقعه
الإيرادات: 1,553,853 جنيه
التذاكر المباعة: 12,055 تذكرة
التغيير: تراجع بنسبة 1.6%
مجموعة من القصص الإنسانية التي تتشابك في غضون ساعات قليلة، تجمع بين الحب، الفقد، والصداقة في قالب درامي مؤثر.
البحث عن السيد رامبو يحافظ على استمراريته
الإيرادات: 364,366 جنيه
التذاكر المباعة: 2,885 تذكرة
التغيير: انخفاض بنسبة 14.3%
تدور القصة حول شاب يعمل على حل لغز اختفاء رجل غامض يدعى "رامبو" الفيلم يمزج بين الإثارة والغموض بأسلوب كوميدي خفيف.
المستريحة يشهد انخفاضاً كبيراً
الإيرادات: 134,263 جنيه
التذاكر المباعة: 1,028 تذكرة
التغيير: انخفاض بنسبة 58.2%
الهوى سلطان يحقق زيادة طفيفة
الإيرادات: 128,251 جنيه
التذاكر المباعة: 1,296 تذكرة
التغيير: زيادة بنسبة 3.04%
مين يصدق يختتم الترتيب
الإيرادات: 19,360 جنيه
التذاكر المباعة: 142 تذكرة
التغيير: زيادة بنسبة 5.6%
الإجمالي العام
بلغ إجمالي إيرادات الأفلام يوم الخميس 7,286,390 جنيه، لتواصل الأفلام المصرية منافستها القوية في شباك التذاكر، على الرغم من التفاوت الكبير في أداء كل فيلم.
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