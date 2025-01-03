محمد هنيدي يكشف الجزء الثاني من أرض النفاق وموعد عرض "المجانين"

يواصل الفنان محمد هنيدي، نشاطه الفني خلال الأيام الحالية، في الدراما والسينما والمسرح، ومن المقرر ظهوره في رمضان المقبل 2025.

في إطار ذلك، يكشف الموجز أبرز أعمال الفنان محمد هنيدي الفنية المقبلة في السياق التالي.



محمد هنيدي

محمد هنيدي يكشف الجزء الثاني من مسلسل أرض النفاق



تحدث الفنان محمد هنيدي عن الجزء الثاني من مسلسل "أرض النفاق"، مشيرًا إلى أن فكرة تقديم جزء ثانٍ من المسلسل لا تزال قائمة، قائلًا: "أرض النفاق أنا بعشقه، ورد فعل الناس كان جميل جدًا".

وأضاف هنيدي أنه يعمل حاليًا على تطوير النص بالتعاون مع فريق الكتابة، متوقعًا عرضه إما في موسم رمضان أو كعمل خارج الموسم بعدد حلقات أقل.

ملامح هنيدي في مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

كشف محمد هنيدي عن ملامح شخصيته في مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، الذي يمثل نقلة نوعية في مسيرته الفنية، حيث يؤدي دور المحامي "عبد الستار"، وهو شخصية شريرة تتعرض لغيبوبة طويلة منذ عام 2005 لتستيقظ في 2025.

وأوضح محمد هنيدي: "الشخصية تواجه صدمات الواقع الجديد، وتحاول التأقلم مع عصر السوشيال ميديا والتكنولوجيا الحديثة".

وأشار هنيدي إلى أن العمل يحمل مزيجًا من الكوميديا والدراما، مع أحداث مليئة بالمفاجآت والقصص الإنسانية، مؤكدًا أن كل شخصية في المسلسل تمتلك بعدًا بطوليًا خاصًا بها.

العمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، منهم جيهان خليل وصبري فواز.

محمد هنيدي

مسرحية "المجانين" وفيلم "الجواهرجي" على الأجندة الفنية

أعلن محمد هنيدي عن استعداده لعرض مسرحية "المجانين" ضمن فعاليات موسم الرياض بداية فبراير المقبل، كما كشف عن فيلم سينمائي جديد يتم تصويره بالكامل في جزيرة بالي، قائلاً: "الفيلم مستوحى من قصة حقيقية وقعت هناك".

وفي سياق آخر، ينتظر هنيدي طرح فيلم "الجواهرجي" في دور العرض المصرية، حيث يشاركه البطولة منى زكي وأحمد صلاح السعدني ولبلبة.

الفيلم يدور في إطار كوميدي حول صراعات يعيشها صائغ مع زوجته.

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