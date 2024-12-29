محمد هنيدي يكشف ملامح دوره في "شهادة معاملة أطفال" برمضان 2025

يواصل الفنان محمد هنيدي تصوير مسلسل "شهادة معاملة أطفال" المقرر عرضه في رمضان 2025، بعد غياب دام لستة سنوات.

في إطار ذلك يرصد الموجز تفاصيل دور محمد هنيدي في مسلسل "شهادة معاملة أطفال" خلال السطور التالية.

محمد هنيدي

دور محمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة أطفال

أعلن الفنان محمد هنيدي عن تفاصيل شخصيته الجديدة في مسلسل "شهادة معاملة أطفال" المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، حيث يعود للدراما بشخصية مختلفة عن ما قدمه سابقًا كما اعتاد عليه الجمهور في الكوميدي.

يجسد محمد هنيدي شخصية شرير لأول مرة ضمن أحداث مسلسل "شهادة معاملة أطفال".

أوضح محمد هنيدي خلال لقاء إعلامي أخير عن شخصية المحامي عبد الستار ضمن أحداث العمل، قائلاً: "بدخل الغيبوبة سنة 2005 وبصحى سنة 2025، عبد الستار كان معروف بماضيه الشرس، ولما بيفوق من الغيبوبة بيلاقي الدنيا كلها اتغيرت مع السوشيال ميديا والتكنولوجيا، من موبايل بزراير لتاتش، وبيحاول يتأقلم مع العصر الجديد."

صعوبات مسلسل شهادة معاملة أطفال

أشار محمد هنيدي إلى أن شخصية عبد الستار تواجه العديد من الصدمات والتحديات في العصر الحديث، فيحاول التعامل مع الواقع الجديد وإصلاح ماضيه.

وأكد: "المسلسل مليان مفاجآت وحكايات، وكل شخصية مكتوبة بشكل يجعلها بطلة في حد ذاتها، مش عبد الستار لوحده، إن شاء الله الجمهور هيستمتع بالعمل على مدار 30 حلقة."

قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

يُذكر أن أخر ظهور درامي للفنان محمد هنيدي كان في مسلسل "أرض النفاق" عام 2018، وتدور أحداث "شهادة معاملة أطفال" حول محامٍ يدخل في غيبوبة لمدة 20 عامًا، ليستيقظ ويجد نفسه في عالم مختلف تمامًا، ما يؤدي إلى سلسلة من المواقف الكوميدية والدرامية.

محمد هنيدي

صناع مسلسل شهادة معاملة أطفال

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج وائل فرج، ويشارك هنيدي البطولة كل من جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، ونهى عابدين. ويتوقع النقاد أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا خلال فترة عرضه.

"الجواهرجي" يستعد للطرح في السينمات

على جانب آخر، ينتظر محمد هنيدي عرض فيلم "الجواهرجي" الذي يجمعه بالفنانة منى زكي، أحمد صلاح السعدني، لبلبة، وتارا عماد.

الفيلم من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول المشاكل التي تواجه الجواهرجي مع زوجته بسبب تصرفاتها ومن المتوقع أن يحقق الفيلم نسبة مشاهدات مرتفعة نظرًا لشعبية هنيدي ومنى زكي وأعمالهما المشتركة.

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