بعد 4 زيجات سابقة.. ياسمين الخطيب تعلن زواجها للمرة الخامسة

تصدرت الإعلامية ياسمين الخطيب مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بعد أن أثارت جدل حولها بسبب زواجها الخامس.

يرصد الموجز التفاصيل حول زواج ياسمين الخطيب وأبرز زيجاتها السابقة خلال السطور التالية.

ياسمين الخطيب

زواج ياسمين الخطيب الخامس

أثارت الجدل ياسمين الخطيب الجدل زواجها للمرة الخامسة بعد أشهر قليلة من طلاقها الأخير حيث نشرت صورة لها مع زوجها الجديد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"ولم تظهر وجهه وهذا أثير تساؤلات عديدة من جمهورها بسبب إخفاء هوية زوجها الجديد، حتى قام بعض المتابعين بالسخرية منها ووصفها بأنها زوجة ثانية وتخشى من علم زوجة الأولى.

ياسمين الخطيب

الزيجات السابقة للإعلامية ياسمين الخطيب والزوج الخامس



تزوجت ياسمين الخطيب خمس مرات، وكانت البداية مع المستشار أحمد جلال إبراهيم، حيث استمر زواجهما لمدة ست سنوات قبل الانفصال، أما الزيجة الثانية، فكانت من قاضي واستمرت ثلاث سنوات، بينما الثالثة كانت سرية من المخرج خالد يوسف والرابعة كانت من رجل الأعمال رمضان حسني، ولم تستمر إلا لعام واحد.

أما الزواج الخامس الذي أعلنت عنه مؤخرًا، فلم تفصح عن الكثير من التفاصيل، مكتفية بالإشارة إلى أنه خطوة جديدة في حياتها الشخصية.

تصريحات مثيرة للجدل حول تعدد الزوجات

أثارت ياسمين الخطيب موجة واسعة من الجدل بتصريحها الأخير، حيث قالت إنها قد تتزوج عشرة رجال إذا سمح الشرع بذلك.

هذا التصريح، وصفه البعض بالجرأة، مما أثار استياء شريحة واسعة من المتابعين الذين رأوا فيه تناقضًا مع حياء المرأة، بينما اعتبره آخرون تعبيرًا عن حرية شخصية ووجهة نظر صريحة.

أزمة قناة النهار وتوضيحات ياسمين

في سياق آخر، تصدرت ياسمين الخطيب حديث مواقع التواصل بعد إعلان فسخ تعاقدها مع قناة النهار، هذا القرار جاء على خلفية أزمة حلقتها مع البلوجر هدير عبد الرازق، والتي أثارت جدلًا كبيرًا.

وفي بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أوضحت ياسمين الخطيب أن قرار فسخ التعاقد جاء بطلب منها، وليس بناءً على رغبة القناة.

وأضافت أن الخلاف كان بسبب قرار إيقاف برنامجها لمدة ستة أشهر، وهو ما اعتبرته غير منصف.

وأكدت أن جميع خطواتها، من اختيار الضيوف إلى عرض الحلقات على الرقابة، تمت بموافقة القناة لكنها رأت أن صيغة الإعلان عن رحيلها تعمدت التشويه والإساءة لها.

ياسمين الخطيب

ختام مشوار "شاي بالياسمين"

اختتمت ياسمين الخطيب مسيرتها مع برنامج "شاي بالياسمين"، الذي حقق نجاحًا ملحوظًا خلال فترة عرضه حيث استضاف البرنامج شخصيات بارزة في مجالات الفن والرياضة والسوشيال ميديا، وأصبح علامة فارقة في مسيرتها الإعلامية.

بهذا القرار، تودع ياسمين تجربة إعلامية مميزة، لكنها تترك خلفها العديد من التساؤلات حول خطواتها القادمة في مجال الإعلام والحياة الشخصية.

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