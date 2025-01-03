هبة مجدي ضيف شرف في الحلقة العاشرة من مسلسل ساعته وتاريخه

تستضيف الحلقة العاشرة من مسلسل "ساعته وتاريخه" الفنانة هبة مجدي كضيف شرف، والتي ستظهر بجانب نجوم برنامج "كاستنج" لاكتشاف المواهب، الذي حقق نجاحاً كبيراً وأشاد به الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

تعرض الحلقة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، على قناة DMC التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما ستكون متاحة عبر منصة Watch It الرقمية.

تفاصيل الحلقة

تتناول الحلقة العاشرة من "ساعته وتاريخه" قضية جديدة وواقعية تعرض تفاصيلها في محاكاة درامية متميزة المسلسل يستعرض 26 قضية حقيقية مختلفة، كل واحدة منها تقدم تجربة فريدة تستعرض تفاصيل الجريمة والدوافع النفسية خلفها من خلال هذا المسلسل، يقدم لنا نظرة فنية دقيقة على العالم القضائي ويسلط الضوء على قضايا مجتمعية حقيقية.

مواعيد عرض المسلسل

يعرض مسلسل "ساعته وتاريخه" على قناة DMC في تمام الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع إذا فاتك العرض المباشر، يمكنك متابعة الإعادة في الأوقات التي تحددها القناة.

تردد قناة DMC

لضمان متابعة الحلقات بوضوح، إليك تردد قناة DMC على الأقمار الصناعية

تردد قناة DMC على النايل سات

التردد: 12092

الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة DMC على العرب سات:

التردد: 11449

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

متابعة الحلقات عبر Watch It

لمن يرغب في متابعة الحلقات مبكراً، يمكن الاشتراك في منصة Watch It الرقمية، حيث توفر لك إمكانية مشاهدة الحلقات في أي وقت قبل عرضها على التلفزيون، مما يمكنك من متابعة الأحداث دون تأخير.

تفاصيل الحلقة التاسعة

بدأت أحداث الحلقة التاسعة بتصاعد درامي مشوق، حيث تظهر "ليلى"، التي تؤدي دورها الفنانة شهيرة الصورة، وهي تحاول التستر على نجلها "أمجد"، الذي يؤدي دوره الفنان حمزة دياب.

اتهامات خطيرة تطارد "أمجد"، بعد أن انتشرت صور مثيرة للجدل لفتيات فضحنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين إياه بالتحرش.

قررت "ليلى" اللجوء إلى أسلوب الحماية السري، فهربت بنجلها إلى الساحل الشمالي سعياً لتجنب الانكشاف والفضيحة.

في الوقت ذاته، لم تتوقف "ليلى" عند هذا الحد، بل تماسكت واتصلت بزوجها "كمال"، محاولًة إيجاد مخرج للأزمة كما قامت بالتواصل مع إحدى الفتيات التي كانت طرفاً في القضية، علها تقنعها بالتنازل عن القضية ضد ابنها، آملة أن تستطيع إعادة الأمور إلى نصابها قبل تفاقم الوضع.

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