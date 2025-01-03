هل يحقق مسلسل كارثة طبيعية نجاح "بالطو".. المؤلف يراهن على الكوميديا الهادفة

انتهى الفنان محمد سلام من تصوير أول بطولة مطلقة له بمسلسل كارثة طبيعية تأليف أحمد عاطف، ومن المقرر عرضه قريبًا عبر المنصات الرقمية.

أعلن المؤلف أحمد عاطف عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" الذي رصده الموجز عن انتهاء تصوير مسلسل "كارثة طبيعية"، قائلًا: "فركش كارثة طبيعية"، حيث عبر عن حماسه الشديد لهذا العمل الذي يناقش قضايا تهم المجتمع المصري بأسلوب كوميدي، ومن المتوقع أن يحقق نجاح كبير بسبب شعبية محمد سلام بطل العمل وحب الجمهور الشديد له.

المؤلف أحمد عاطف

أحداث مسلسل كارثة طبيعية

تدور أحداث مسلسل كارثة طبيعية حول رجل متزوج حديثًا، يكافح لتأمين مستقبله وتوفير حياة كريمة لعائلته وسط مواقف مليئة بالكوميديا والمفارقات اليومية.

كما يطرح مسلسل كارثة طبيعية، قضايا تعكس واقع الأسر المصرية وتلامس همومها بأسلوب مشوق.

مسلسل كارثة طبيعية

أحمد مكي ضيف شرف في مسلسل كارثة طبيعية

من أبرز المفاجآت في مسلسل "كارثة طبيعية" مشاركة الفنان أحمد مكي كضيف شرف حيث جاء لمساندة الفنان محمد سلام في أول بطولة مطلقة له وربطها علاقة صداقة قوية منذ سنوات ، هذه اللافتة تضيف المزيد من الحماس للمشاهدين.

أحمد مكي

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية

من المقرر عرض مسلسل كارثة طبيعية على منصة "Watch It" الرقمية خلال الشهور الأولى من عام 2025.

وكانت المنصة قد أثارت فضول الجمهور بنشر صورة "كلاكيت" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، معلنة بدء العمل على المسلسل ومشيدة بأهمية هذه التجربة الجديدة.

تجربة المؤلف أحمد عاطف مع مسلسل بالطو

يُعد مسلسل بالطو، أبرز أعمال المؤلف أحمد عاطف، ويعتبر التجربة الأولى له عالم الكتابة الدرامية مما حقق نجاح كبير نال إعجاب الجمهور.

أخر أعمال محمد سلام

شارك الفنان محمد سلام، مؤخرا بشخصية "هدرس" بمسلسل “الكبير أوي” بطولة أحمد مكي، الذي تم عرضه في رمضان الماضي حيث لاقى استحسانًا كبيرًا من الجمهور.

محمد سلام

وعلى الرغم من الشائعات التي طالت الفنان محمد سلام بشأن اعتزاله الفن وافتتاحه مشروعًا خاصًا، أكد ظهوره في "الكبير أوي" واستعداده لـ "كارثة طبيعية" استمراره في تقديم الأعمال الفنية المميزة.

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