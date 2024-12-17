كمال أبو رية يستعد لعرض "كارثة طبيعية".. تعرف على تفاصيل شخصيته

ينتظر الفنان كمال أبو رية حالياً عرض أحدث أعماله الدرامية مسلسل "كارثة طبيعية"، الذي يشاركه فيه بجانب الفنان محمد سلام، حيث يعتبر هذا العمل أولى البطولات المطلقة لسلام .

تفاصيل شخصية كمال أبو رية في مسلسل “كارثة طبيعية”

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، ويُجسد كمال أبو رية في الأحداث دور مدرس جغرافيا على المعاش وهو في نفس الوقت حما محمد سلام، وقصة المسلسل تدور في جو اجتماعي كوميدي، في عشر حلقات، ومن المقرر أن يتم عرضه على منصة WATCH IT، وهو من تأليف أحمد عاطف وإخراج حسام حامد، ويشارك في بطولته إلى جانب محمد سلام وكمال أبو رية، جهاد حسام الدين، وعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

محمد سلام

مسلسل “الكبير أوي 8”

وكان محمد سلام قد تألق في موسم دراما رمضان 2024 من خلال مشاركته في مسلسل "الكبير أوي 8" مع أحمد مكي، حيث استمر في تقديم شخصية "هجرس" صديق جوني الذي جسده أحمد مكي، دارت أحداث العمل في جو اجتماعي كوميدي، من 30 حلقة، وشارك في بطولته إلى جانب أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، مصطفى غريب، سماء إبراهيم، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، ليلى عز العرب، وعبدالرحمن حسن. المسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، ومن إخراج أحمد الجندي.

كمال أبو رية

مسلسل “نعمة الأفوكاتو”

أما كمال أبو رية، فقد شارك في موسم دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، الذي دارت قصتهخ في إطار اجتماعي، وجسد فيه شخصية والد مي عمر التي قدمت دور المحامية نعمة سعيد أبو علب، والتي تواجه العديد من الأزمات بسبب زوجها أحمد زاهر، الذي جسد شخصية صلاح بائع المنبهات الذي يتحول إلى رجل غني مع تقدم الأحداث.

طاقم عمل مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" كان مكون من 16 حلقة، وتم عرضه على قناة mbc مصر ومنصة شاهد، وشارك في بطولته إلى جانب مي عمر وأحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، طارق النهري، سامي مغاوري، ولاء الشريف، أحمد ماجد، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، محمد دسوقي، وغادة فلفل، كما ظهر أحمد فهيم في دور ضيف شرف، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي، وإنتاج مها سليم.

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