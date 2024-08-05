أبرز تصريحات كمال أبو رية عن"سوق العصر" ورأيه في انتقادات "طائر الحب"

تحدث الفنان كمال أبو رية عن عدد من الأعمال الفنية التي شارك فيها،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، كما أبدى إعجابه بدوره في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، موضحًا أن الدور رغم صغر مساحته إلا أنه كان مميزًا، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحاته.

تصريحات كمال أبو رية

وأشاد بالمخرج محمد سامي ووصفه بأنه يهتم بالتفاصيل ويعمل بشغف، على الرغم من ما يُشاع عن عصبيته، مُضيفًا:" محمد سامي قعد معايا قبل التصوير وشرحلي الشخصية وأنا تصورت ممكن إيقاعه يبقي إيه ولفتته وشكله إيه ومكياجه الخارجي وبالتالي علاقته بإبنته تبقى إزاي وقبل ما نصور أتفقنا أنه يبقى كده، شخصية راجل محامي لم يوفق في عمله رغم كفائته، ومحمد سامي شخص غيور على عمله وعصبي لحد ما ويهتم بتفاصيل كل صغيرة وكبيرة في أعماله".







مسلسل سوق العصر

وأشار كمال أبو رية إلى أهمية مسلسل "سوق العصر" الذي اعتبره من أبرز أعماله، حيث نال إعجاب النقاد في مصر وخارجها، مُتابعًا:"المسلسل كان في غاية الأهمية والعمق لدرجة أنه لفت أنظار النقاد وقدمت شخصية بها عدة إنفعالات والمشاهد التي كانت تجمعني مع أحمد عبد العزيز كانت ممتعة للغاية والمسلسل لاقى على نجاحاً كبيراً وقت عرضه وحتى وقتنا الحالي".

وذكر موقفًا لافتًا من المسلسل، حيث صفع الفنانة غادة عبد الرازق في مشهد كان واقعيًا للغاية، مما أدى إلى توقف التصوير لمدة يومين، مُعلقًا:"القلم كان جامد أوي أوي والتصوير أتوقف لمدة يومين، وأعتذرت لـ غادة عبدالرازق وقولتلها مكانش قصدي والقلم ده المفروض ميكونش حقيقي، بس أنا أستشعرت الموقف وأندمجت فيه والقلم ده كان مشهور أوي في المسلسل".

مسلسل طائر الحب





كما تحدث عن مسلسل "طائر الحب"، مبينًا أنه رغم الانتقادات التي تلقاها، إلا أنه يقدر وجهات نظر الجمهور، وذكر أنه لو كان بإمكانه العودة بالزمن، لكان قد عدّل بعض المشاهد، وأشاد بتلقائية الفنانة فيفي عبده في العمل، مُعقبًا:"

العمل كان سابق عصره، لذلك البعض أنتقده ويحترم ذلك النقد من الجمهور ولم يزعجه وكل شخص حر في رأيه، والمتلقي حر في تقييمه للعمل، والمسلسل مكانش بهذا السوء والناس لما تيجي تقيم لازم تعرف طبيعة الدور، وفي النهاية المشاهد من حقه يعترض وينتقد العمل ".



كما كشف عن تلقيه عرضًا لتجسيد شخصية الإمام متولي الشعراوي في عمل مسرحي، لكنه اعتذر عنه بسبب طبيعة الدور التي تتطلب تركيزًا وجهدًا كبيرين، بالإضافة إلى ارتباطه بالسفر إلى تونس في ذلك الوقت.

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