محمد العمروسي ومي فاروق.. يتصدران التريند بعد الزفاف الأسطوري

تصدر حفل زفاف العروسين الفنان محمد العمروسي والمطربة مي فاروق، مواقع التواصل الاجتماعي، الذي شهده نخبة من نجوم الفن، مساء أمس الخميس بإحدي فنادق القاهرة على ضفاف النيل.

ولهذا ارتفعت معدلات البحث عبر محرك جوجل العالمي لرغبة العديد من رواد مواقع السوشيال ميديا التعرف ومشاهدة جميع صزر ال الزفاف الأسطوري الذي تم بين محمد العمروسي ومي فاروق ولذلك يرصد الموجز أبرز لقطات الحفل خلال السطور التالية.

زفاف أسطوري لـ محمد العمروسي ومي فاروق

زفاف محمد العمروسي ومي فاروق

حضور نجوم الفن والإعلام زفاف محمد العمروسي ومي فاروق



حضر عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، حفل زفاف العروسين محمد العمروسي ومي فاروق منهم حميد الشاعري ومصطفى قمر ويوسف الشريف وميرهان حسين وشريف منير وأنوشكا وحسني شتا ومصطفى أبو سريع وحازم إيهاب زأحمد جمال ومحمد محيي ومدين وغيرهم، كما شارك في حفل زفافهما عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة.

زفاف محمد العمروسي ومي فاروق

نجوم الغناء يحيون حفل زفاف محمد العمروسي ومي فاروق

تميز الحفل بالأجواء المبهجة والمفاجآت التي أسعدت الحاضرين حيث شارك المطرب مصطفى قمر بإحياء زفاف محمد العمروسي ومي فاروق، حيث قدّم مجموعة من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الحضور بالغناء والرقص.

كما أحيا الزفاف كل من المطرب الشعبي محمود الليثي والمطربة بوسي بتقديم دويتو غنائي أشعل الأجواء، حيث رقص الضيوف على أنغامهما وسط تصفيق وحماس كبير.

زفاف محمد العمروسي ومي فاروق

زفاف محمد العمروسي ومي فاروق

لحظات عائلية دافئة في زفاف محمد العمروسي ومي فاروق

ظهر أبناء مي فاروق في حفل زفافها من محمد العمروسي مما تصدروا الأضواء، وتصدرت صورة ابنها الصغير وابنتها الكبرى الذي حاول العمروسي احتواءها في حفل الزفاف.

زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

بداية قصة حب ملهمة

جاء حفل الزفاف بعد قصة حب بدأت منذ فترة بين محمد العمروسي ومي فاروق، حيث سبق وأن تحدثا عن بداية علاقتهما خلال تصريحات سابقة، وكشف محمد العمروسي عن شعوره بالتردد قبل أن يبادر بالتحدث إلى مي فاروق لأول مرة قائلاً: "كنت مترددًا جدًا لأني خايف أتحرج، لكن شيء ما جذبني لها وخلاني أتحلى بالجرأة."

حفل خطوبة مي فاروق ومحمد العمروسي في أجواء عائلية

جدير بالذكر أن العروسان كانا قد احتفلا بخطبتهما في يناير من العام الماضي 2025 في أجواء عائلية هادئة بعيدًا عن الأضواء، بحضور عدد محدود من الأصدقاء المقربين ونجوم الفن.



مي فاروق ومحمد العمروسي

اقرأ أيضًا

بداية قصة حب مي فاروق ومحمد العمروسي وتفاصيل حفل زفافهما

اليوم.. حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي بحضور نجوم الفن