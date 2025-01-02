وسط أجواء رومانسية.. الصور الأولي من حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

شهد اليوم الخميس احتفال الفنان محمد العمروسي بزواجه على المطربة مي فاروق، ليكون أول زفاف فني يُقام في العام الجديد. وقد نشر برنامج "ET بالعربي" على منصة إنستجرام مقطع فيديو خاصاً يُظهر جلسة تصوير مي فاروق بفستان الزفاف، حيث ظهرت بإطلالة مميزة برفقة زوجها. كما استعرض الفيديو اللحظات الأولى من استعدادات العروسين والتقاط الصور التذكارية قبل بدء الحفل بساعات قليلة.

استعدادات الزفاف: التفاصيل الأولى

شاركت مي فاروق متابعيها على حسابها الشخصي في إنستجرام لحظات التحضيرات النهائية لحفل الزفاف. ظهرت وهي ترتدي روب زفاف أبيض مُطرزاً باسمها، بينما ارتدى العريس روباً أسود كتب عليه اسمه. هذه اللقطات أظهرت أجواءً من الحب والمرح بين الثنائي قبيل الحفل.

حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

قصة حب بدأت بلفتة بسيطة

يرصد موقع "الموجز" تفاصيل قصة حب مي فاروق ومحمد العمروسي التي بدأت بموقف بسيط خلال حفل زفاف المخرجة بتول عرفة. في ذلك الحفل، قدّم العمروسي لمي مروحة يدوية صغيرة لتخفيف حرارة الجو، وكانت هذه اللفتة بداية علاقة تطورت سريعاً لتُكلل بالخطوبة في يناير 2024.

عام مليء بالتحديات والبدايات الجديدة

في حديث لها عبر بودكاست "ع الرايق"، عبّرت مي فاروق عن صعوبة عام 2024 بسبب فقدان والدها، مشيرةً إلى أن هذا العام كان مليئًا بالتحديات الشخصية. ورغم ذلك، أكدت أن العام الجديد يحمل لها السعادة والأمل، خاصة مع بداية حياتها الجديدة مع العمروسي.

سمات العلاقة الناجحة

تحدثت مي عن فلسفتها في العلاقات العاطفية، مؤكدة أن الأمان والسلام هما ركيزتا أي علاقة ناجحة. وأشارت إلى أن محمد العمروسي يتمتع بصفات التلقائية والمصارحة التي وجدتها أساساً لنجاح علاقتهما. ورغم أنها لم تكن تخطط للزواج مجدداً بسبب تركيزها على عملها، إلا أن ذكاء العمروسي وقدرته على احتوائها جعلاها تغيّر رأيها.

حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

تصريحات العمروسي عن زواجه

من جانبه، عبّر محمد العمروسي عن فخره بزوجته مي فاروق، مشيراً إلى أنه يثق كثيراً في حكمتها وذكائها، وهو يحرص دائماً على استشارتها في أعماله الفنية. العلاقة التي جمعتهما منذ الخطوبة اتسمت بالتفاهم والاحترام المتبادل، ما ساهم في بناء أساس قوي لزواجهما.

آخر أعمال العمروسي الفنية

على صعيد العمل الفني، كان آخر ظهور درامي لمحمد العمروسي من خلال مسلسل "وتر حساس"، الذي حقق نجاحاً واسعاً. شارك في بطولته عدد من النجوم، بينهم صبا مبارك ومحمد علاء، وتميز العمل بطابعه الدرامي الاجتماعي الممتد على مدار 45 حلقة.

بزفافهما المميز، بدأت مي فاروق ومحمد العمروسي عام 2025 بأجواء مفعمة بالحب والتفاؤل، مما يضيف فصلاً جديداً ومشرقاً لحياتهما الشخصية والفنية.

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