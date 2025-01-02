اليوم.. حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي بحضور نجوم الفن

تحتفل المطربة مي فاروق، اليوم الخميس الموافق 2 يناير بزفافها على الفنان محمد العمروسي، المقرر إقامته بأحد فنادق القاهرة المطلة على نيل القاهرة، بحضور نجوم الفن والأصدقاء المقربين.

ينتظر رواد مواقع التواصل الاجتماعي حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي الذي يرصد موقع الموجز، بعد قصة حب وخطوبة لمدة عام.

خطوبة مي فاروق ومحمد العمروسي وإثارة الجدل حولهما

يذكر أن تمت خطبة مي فاروق ومحمد العمروسى في يناير الماضي، مما أثارت انتقادات كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فارق العمر بينهما، حيث اتهم البعض أن مي هي الأكبر في العمر.

وخرج محمد العمروسي على، للرد على تلك الأقاويل المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: "من المضحك أنك تلاقي أخبار عنك أنت شخصيًا أول مرة تسمعها في حياتك لا وكلها غلط من ضمنها موضوع فرق السن.. طب والله أنا الأكبر.. أنت مش شوفتي بطاقتي يا بنتي".

وكشفت مي فاروق بأنها تعرفت على محمد العمروسي عن طريق الصدفة وتطورت علاقتهما يوما بعد الآخر حتى وقعوا في حب بعضهم ثم تمت خطوبتهما في يناير الماضي ثم أصدرت أغنية اهداء له في عيد الحب الماضي.

مي فاروق ومحمد العمروسي

أخر أعمال مي فاروق

أحيت مي فاروق مؤخرًا حفل غنائي كبير في ديسمبر الماضي بمشاركة الفنان مدحت صالح، تحت عنوان "سواح"، وهي ليلة تكريمية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ الذي أقيم على مسرح المتحف المصري، وعملت الحفلة باقة من أشهر أغاني عبد الحليم حافظ.

مي فاروق

أخر أعمال محمد العمروسي

شارك الفنان محمد العمروسي، مؤخرًا في مسلسل وتر حساس الذي سبب ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونجاح كبير في الفترة الماضية، العمل من بطولة صبا مبارك ومحمد علاء وهيدي كرم وإنجي المقدم وتميم عبده وأحمد جمال سعيد، والعمل في إطار درامي اجتماعي مجون من 45 حلقة.

محمد العمروسي

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