تسمم غذائي وإخفاء مرض ابنها.. أشهر أزمات هبة مجدي

تصدر اسم الفنانة هبة مجدي، تريند جوجل، وذلك بعدما شاركت جمهورها بصورة جديدة لها، ظهرت فيها وهي مرتدية فستان طويل يجمع بين اللونين الأسود والأبيض، أبرز جمالها ورشاقتها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان البنية والذهبية التي أظهرت جمال عينيها، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها وارتدت بعض الإكسسوارات باللون الذهبي، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل جمهورها.

وكانت الفنانة هبة مجدي، قد تصدرت تريند "جوجل" مؤخرًا بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ38، وعيد زواجها الثامن على الفنان محمد محسن، حيث شاركت جمهورها بصور رومانسية جمعتها بزوجها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وحظيت هذه الصور بتفاعل كبير من قبل الجمهور على السوشيال ميديا.

هبة مجدي

معلومات عن هبة مجدي

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياتها،هبة مجدي فنانة مصرية من مواليد القاهرة، يوم 28 يوليو 1988، بدأت مشوارها الفني منذ طفولتها، حيث ظهرت لأول مرة في "فوازير الأطفال" تحت قيادة الفنان فؤاد المهندس، وشاركت في العديد من البرامج والمسلسلات الموجهة للأطفال، مثل "بوجي وطمطم" و"فوازير عمو فؤاد"، هذا الظهور المبكر أعطاها فرصة مبكرة لاكتساب خبرة في العمل الفني.

أعمال هبة مجدي

بالإضافة للتمثيل، تدربت هبة مجدي في دار الأوبرا المصرية، مما ساهم في تطوير مهاراتها الفنية بشكل كبير، كانت بداية هبة مجدي في الدراما التلفزيونية عبر مسلسل "العيد ألوان"، ومن ثم واصلت المشاركة في عدد من الأعمال المتنوعة، مثل "الزوجة الرابعة"، "ولد الغلابة"، "يونس ولد فضة"،"ولي العهد"، و"موسى"، المداح بجزئه الثاني والثالث والرابع، بالإضافة إلى نجاحها على خشبة المسرح في مسرحيات مثل "ليلة من ألف ليلة" و"الملك لير".

زواجها من محمد محسن

على الصعيد الشخصي، تزوجت هبة من المطرب محمد محسن في عام 2016، ولديهما طفلان هما دهب وموسى، وتُعتبر هبة مجدي واحدة من أبرز النجمات في الجيل الحالي، بفضل موهبتها الكبيرة.

هبة مجدي



أزمات هبة مجدي

مؤخرًا، تعرضت هبة لمجموعة من الأزمات الصحية التي أثارت قلق الجمهور، حيث أُصيبت هي وابنتها بتسمم غذائي بعد تناول طعام من أحد المطاعم، مما أدى إلى نقلهما إلى المستشفى، بعد العلاج، أكد زوجها محمد محسن استقرار حالتهما، وفي وقت سابق، تم نقل ابنها موسى إلى المستشفى بسبب مشكلة صحية، لكنها لم تكشف عن تفاصيل هذه الحالة، ومن ضمن الأزمات التي تعرضت لها وفاة والدها.

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