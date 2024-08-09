عاجل.. الموت يفجع المطرب محمد محسن.. تعرف على التفاصيل

أعلن المطرب محمد محسن، منذ قليل، عن وفاة أخيه الأكبر، وليد عبدالمحسن، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح أن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة المغرب في مسجد البهواشي بأوسيم، فيما سيُعقد العزاء في دوار العائلة بمدينة أوسيم غدًا بعد صلاة المغرب، ودعا متابعيه للدعاء لشقيقه بالرحمة والمغفرة، مُعلقًا:" إنا لله وإنا إليه راجعون،توفي إلى رحمة الله تعالى أخي الأكبر العقيد وليد عبدالمحسن، وستكون صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب من مسجد البهواشي بأوسيم والعزاء غداً بإذن الله بعد صلاة المغرب في دوار العائلة بمدينة أوسيم،

دعواتكم له بالرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ألبوم 100 سنة سيد درويش

في سياق آخر، أطلق المطرب محمد محسن، خلال الفترة الماضية ألبومًا جديدًا تحت عنوان "100 سنة سيد درويش"،هذا الألبوم تم تسجيله خلال حفل أقامه في البحرين في فبراير الماضي احتفالاً بمئوية الموسيقار الكبير سيد درويش،وقد أعلن محسن أن الألبوم متاح الآن على يوتيوب وكافة المنصات الرقمية للاستماع.



تحذير محمد محسن لجمهوره

ومن ناحية أخرى، حذر المطرب محمد محسن جمهوره مؤخرًا من مخاطر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر وحيد للمعلومات، مشيرًا إلى أن هذه المنصات يمكن أن تكون سلاحًا ذو حدين، وأكد على أهمية التحقق من الأخبار والمعلومات من مصادر متعددة لضمان صحتها، حيث كتب منشورًا قال فيه:" كل ما الوقت بيعدي بحس إني كنت صح، لما خدت قرار من فترة طويلة جدًا إني أخفف من ظهوري على السوشيال ميديا، وأقلل من استخدامها وتواجدها في حياتي، الأحداث الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجال للشك، أن الإنسان العاقل لا يمكن بأي حال من الأحوال، تكون السوشيال ميديا هي مصدر معرفته الوحيد بالأخبار والأحداث العامة، ولا ينفع تكون المصدر الوحيد لتعليمه وتطوره وتثقيفه، السوشيال ميديا سلاح جديد ذو حدين سهل جدًا يجرحك بدون ما تشعر، وهو جزء لا يتجزأ من أسلحة الحروب اللي دايرة في الكوكب، السوشيال ميديا سلاح فتاك احذروه".

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