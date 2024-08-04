تحضيرات وانطلاقة جديدة.. تفاصيل مهرجان القلعة 2024

تواصل دار الأوبرا المصرية، التحضير للدورة 32 من مهرجان القلعة، الذي سيقام تحت رعاية وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، وبتنظيم دار الأوبرا المصرية، يوم الخميس الموافق 15 أغسطس الجاري، وسوف يستمر لمدة 14 ليلة متتالية حتى يوم الأربعاء 28 أغسطس.

تفاصيل مهرجان القلعة

ويرصد الموجز في السطور التالية تفاصيل مهرجان القلعة، وكشفت دار الأوبرا المصرية، عن أسعار تذاكر مهرجان القلعة 2024، وأوضحت رئيس الأوبرا د. لمياء زايد أن سعر التذكرة سيظل 60 جنيهًا لليوم الواحد، حيث يشمل السعر حضور حفلتين غنائيتين، ولن يكون هناك فئات أخرى للتذاكر، من المتوقع أن تتجاوز مبيعات التذاكر اليومية الـ 4 آلاف تذكرة، وأكدت على أنه لا يوجد حجز لدخول حفلة واحدة فقط.

دار الأوبرا المصرية

وأوضحت دار الأوبرا المصرية أن حجز تذاكر مهرجان القلعة 2024 سيكون في نفس يوم الحفل عن طريق شباك تذاكر القلعة ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً، وسيتم حجز التذاكر قبل انطلاق الحفل بثلاث ساعات، ويمكن حجز تذاكر مهرجان القلعة 2024 من خلال الطرق التالية: شباك التذاكر الموجود أمام مدخل قلعة صلاح الدين، ولا يتاح الحجز المسبق للتذاكر.

يبدأ مهرجان القلعة 2024 بحفل تحييه عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز بصحبة فرقتها الموسيقية، يوم الخميس 15 أغسطس، يليه في الفاصل الغنائي الثاني حفل للمطربة كارمن سليمان، من المتوقع أن يشهد المهرجان حضورًا جماهيريًا ضخمًا، خاصة بعد إعلان د. لمياء زايد رئيس دار الأوبرا عن ثبات سعر التذكرة عند 60 جنيهًا فقط.

يضم مهرجان القلعة 2024 قرابة 31 حفلاً متنوعًا، ويُقام في الفترة ما بين 15 أغسطس وحتى 28 أغسطس، يُطلق عليه مهرجان الغلابة نظرًا لقيمة تذاكر حفلاته المنخفضة، ويعد أحد أهم المهرجانات الدولية على الساحة الفنية في الوطن العربي، حيث تحظى حفلاته بشعبية ضخمة نظرًا لتعدد النجوم المشاركين.

جدول حفلات مهرجان القلعة 2024



يفتتح مهرجان القلعة يوم الخميس 15 أغسطس، وتقام مراسم الافتتاح والتكريمات، تليها عروض من نسمة عبدالعزيز وفرقتها الموسيقية وكارمن سليمان وفرقتها الموسيقية.

ويوم الجمعة 16 أغسطس يشهد المهرجان عرض فرقة الموسيقى العربية بالاشتراك مع مركز تنمية المواهب، بالإضافة إلى "ليلة وردة" بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام.

ويوم السبت 17 أغسطس يقدم فريق بلاك تيما والفنان لؤي وفرقته الموسيقية عرضين مختلفين.

ويوم الأحد 18 أغسطس يتميز اليوم بعرضين من الفنان عمرو سليم وفرقته الموسيقية، والفنان حمزة نمرة وفرقته الموسيقية.

ويوم الإثنين 19 أغسطس يشهد الحفل أداء فريق جلاس أونيون والفنان هشام عباس وفرقته.

ويوم الثلاثاء 20 أغسطس يتضمن الحفل "الصوفية والحداثة" بمشاركة الشيخ محمود التهامي وفتحي سلامة، بالإضافة إلى الفنانة دينا الوديدي وفرقتها الموسيقية.

ويوم الأربعاء 21 أغسطس تقدم الفنانة نادية مصطفى وفرقتها الموسيقية، كما يشارك الفنان علي الحجار مع فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو يوسف صادق.

ويوم الخميس 22 أغسطس تقام ليلة صوفية مع نجوم فرقة الإنشاد الديني، ويتبعها عرض من الفنان إيهاب توفيق وفرقته الموسيقية.

ويوم الجمعة 23 أغسطس تتضمن الفعاليات ليلة موسيقى عربية لأغاني العندليب عبدالحليم حافظ بقيادة المايسترو محمد الموجي، ويشارك فيها الفنان هاني شاكر مع فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

ويوم السبت 24 أغسطس يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني أغانٍ عالمية، تليه عروض من الفنانة نسمة محجوب وفرقته.

ويوم الأحد 25 أغسطس يشهد اليوم عروضاً من الفنانة سمر طارق وفرقته، بالإضافة إلى الفنان مصطفى حجاج وفرقته.

ويوم الإثنين 26 أغسطس يتضمن الحفل أداءً من فرقة مواويل، بالإضافة إلى الشيخ ياسين التهامي وفرقته.

ويوم الثلاثاء 27 أغسطس يشارك الفنان سعد العود وفرقته، ويكون الختام مع الفنان مدحت صالح وفرقته الموسيقية بقيادة المايسترو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

ويوم الأربعاء 28 أغسطس يختتم المهرجان بعرض من مركز تنمية المواهب والفنان عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة.

اقرأ أيضًا:

كارمن سليمان تخرج من عباءة الرومانسية في ”كنا في مكان”.. بالتزامن مع عيد الحب



الموسيقار عمر خيرت يتصدر التريند.. تعرف على التفاصيل

