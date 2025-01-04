بطريقة طريفة.. نانسي عجرم تحسم الجدل بشأن انفصالها عن زوجها

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً غنائياً كبيراً في المملكة العربية السعودية أمس، وجاء ذلك الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، وقدمت خلال الحفل مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة، وكان أبرزها "تيجي ننبسط" التي تفاعل معها الجمهور السعودي بشكل كبير، كما غنت أيضاً "في حاجات تتحس" أثناء جلوسها على خشبة المسرح، كنا قدمت أيضًا مجموعة من الأغاني التي ألهبت حماس الحاضرين منها "أنا ليه"،"عاتب ولوم من غير فُراق"،"الدنيا حلوة"، "أطبطب وادلع".

تفاصيل حفل نانسي عجرم

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، وحقيقة انفصالها عن زوجها، خلال الحفل، ردت نانسي عجرم على بعض التعليقات التي سمعتها من جمهورها، بطريقة طريفة معلقة:"أنا بجنن؟ يعني بجنن ولا بجنن؟! لأنه أنا كمان بجنن، تسألوا فادي جوزي، هو بيقولكن أنا بجنن!"، وهذا أضفى جوًا من المرح على الحفل وأثار ضحك الحضور.

نانسي عجرم

حقيقة انفصال نانسي عجرم عن زوجها

وفيما يتعلق بالشائعات التي انتشرت حول انفصالها عن زوجها الطبيب فادي الهاشم، حرصت نانسي عجرم على الرد على تلك الشائعات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت مؤخرا صورة جمعتها بزوجها وبناتها، أثناء تواجدهم في جبال لبنان، لتؤكد للجميع أن الأمر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

نانسي عجرم

معلومات عن نانسي عجرم

نانسى عجرم مغنية لبنانية، من مواليد يوم 16 مايو عام1983، ولدت في حى الأشرفية، في بيروت، اسمها الحقيقى نانسى نبيل عجرم، ووالدتها هي ريموندا، ولها الأخت الكبرى فى عائلتها، وعندها أخت تدعى نادين أصغر منها بعام واحد فهي من مواليد 1984، ولها أخ أصغر منها يعمل مغنى، يدعى نبيل عجرم من مواليد 1985.

شاركت في برنامج لبناني بعنوان نجوم المستقبل، وكانت وقتها تبلغ من العمر 12 عاماً، وحصلت على الميدالية الذهبية في الغنا، وبدأت بعد ذلك في دراسة المزيكا، وبدأت مشوارها في مجال الغناء عندما بلغت سن 15 عاماً، ولم تكن حينها قد أكملت 18 سنة، بدأت شهرتها بسبب تقديمها لكليب "اخاصمك اه" عام 2003، وهذه الأغنية قدمتها في الألبوم الثالث لها، تزوجت عام 2008 من دكتور الأسنان فادي الهاشم، ورزقت منه بابنة تدعى ميلا، التي ولدت في نفس يوم ميلادها 16 مارس، وغنت لها أغنية يارب تكبر ميلا، ولها طفلة أخرى تدعى ايلا.

اقرأ أيضًا:

نانسي عجرم وأصالة.. مطربات يشاركن في حفل ليلة وردة

آخرهم أغنية وفيلمين سينمائي .. نانسي عجرم تعيش حالة من النشاط الفني