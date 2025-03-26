الأمن يوقف شخصين في أثناء التنقيب عن الآثار بدار السلام

التنقيب عن الآثار.. في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالآثار، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين بتهمة الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة دار السلام، ويرصد الموجز تفاصيل القضية.

وقد جاءت هذه العملية بعد تحريات دقيقة كشفت عن نشاطهما غير القانوني، حيث تم العثور على أدوات الحفر المستخدمة في عمليات التنقيب.

التنقيب عن الآثار

التنقيب عن الآثار بشكل غير مشروع في قلب القاهرة



تلقت الأجهزة الأمنية معلومات موثوقة تفيد بقيام شخصين، مقيمين بدائرة قسم شرطة دار السلام، بممارسة أعمال الحفر بهدف البحث عن آثار أسفل أحد العقارات السكنية.

وبعد التحقق من صحة المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، تأكدت الشرطة من وجود أعمال تنقيب سرية داخل العقار.

إنهاء مغامرة البحث عن الكنوز المخفية

عقب استيفاء الإجراءات القانونية، داهمت قوات الأمن الموقع المحدد، وتمكنت من ضبط المتهمين متلبسين بعملية الحفر. وبحوزتهما، تم العثور على الأدوات والمعدات المستخدمة في التنقيب غير المشروع.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المذكور، معترفين بنيتهما العثور على قطع أثرية والاتجار بها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

الإطار القانوني لعقوبات التنقيب عن الآثار غير المشروع



يُعتبر التنقيب عن الآثار بعشوائية جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون المصري بصرامة، وفقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وقد جاءت التعديلات الأخيرة لتشديد العقوبات وسد الثغرات القانونية التي كان يستغلها البعض في الماضي.

1. عقوبة تهريب الآثار خارج مصر



يعاقب بالسجن المؤبد كل من يقوم بتهريب الآثار إلى خارج البلاد، مع فرض غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه.

يتم في هذه الحالة مصادرة الأثر المضبوط، بالإضافة إلى الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة، لصالح المجلس الأعلى للآثار.

2. عقوبة الحفر والتنقيب عن الآثار غير المشروع



يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات، كل من يقوم بأعمال الحفر بهدف البحث عن الآثار دون ترخيص.

يتم فرض غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف إلى مليون جنيه.

يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام الجهات المختصة بإجراء عمليات التنقيب الرسمية على نفقة المخالف، لضمان عدم تضرر المواقع الأثرية أو المساس بالتراث الثقافي للبلاد.

التنقيب عن الآثار

الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين بـ التنقيب عن الآثار



بعد ضبط المتهمين وإثبات تورطهما في الحفر غير القانوني والتنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لحماية التراث الوطني ومنع أي محاولات لسرقة التاريخ الحضاري للبلاد.



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