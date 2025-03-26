كمين محكم يسقط دجال كرموز استغل الإنترنت لخداع المواطنين

دجال كرموز.. في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، تمكنت الأجهزة الأمنية من الإيقاع بأحد المحتالين، الذي ادّعى امتلاكه قدرات روحانية لعلاج الأمراض، واستغل ذلك في خداع المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

ويستعرض الموجز تفاصيل النشاط الإجرامي لـ دجال كرموز.

دجال كرموز

تفاصيل نشاط دجال كرموز عبر الإنترنت



كشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام أحد الأشخاص، المقيم بمحافظة كفر الشيخ، بممارسة أعمال الدجل والشعوذة تحت ستار العلاج الروحاني.

وقد لجأ المتهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لترويج نشاطه الإجرامي، مستهدفًا ضحايا يبحثون عن حلول لمشكلاتهم الصحية والنفسية.

كمين أمني ينهي مسلسل احتيال دجال كرموز



بعد التحقق من صحة المعلومات وجمع الأدلة اللازمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المتهم، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه أثناء تواجده في منطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية، وبتفتيشه عُثر بحوزته على أدوات تُستخدم في أعمال الدجل، بالإضافة إلى هاتف محمول يحتوي على دلائل رقمية تؤكد نشاطه الاحتيالي.

اعترافات المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية



بمواجهة دجال كرموز، أقرّ بقيامه بخداع المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال ادعاء قدرته على تقديم العلاج الروحاني، كما اعترف باستخدامه مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب ضحاياه والترويج لممارساته غير القانونية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية إلى التصدي لجرائم النصب والاحتيال، وحماية المواطنين من الوقوع ضحية لمثل هذه الأساليب الإجرامية.

دجال كرموز

الإطار القانوني لمحاسبة الدجالين والمحتالين

لا يوجد نص قانوني محدد يُجرّم أعمال الدجل والشعوذة بشكل مباشر، إلا أن القانون يُحاسب من يمارس هذه الأفعال تحت مظلة جرائم النصب والاحتيال.

ووفقًا للمادة رقم 336 من قانون العقوبات، يُعتبر الشخص الذي يقوم بخداع الآخرين والاستيلاء على أموالهم بحجة امتلاكه قدرات خارقة أو روحانية مذنبًا بارتكاب جريمة النصب.

وتُحدد العقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 24 ساعة و3 سنوات مع الشغل، وذلك بحسب ملابسات كل قضية وحجم الأضرار التي تسبب بها المحتال لضحاياه.



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