السيطرة على حريق في غرفة التكييفات بقناة القاهرة الإخبارية

قناة القاهرة الإخبارية .. شب حريق هائل في غرفة أجهزة التكييفات داخل قناة القاهرة الإخبارية الكائنة في مدينة الإنتاج الإعلامي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيقات، الموجز يرصد تفاصيل حريق القاهرة الإخبارية.

بلاغ بحريق قناة القاهرة الإخبارية

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغا باندلاع حريق هائل داخل قناة القاهرة الإخبارية، والمتواجدة في مدينة الإنتاج الإعلامي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمقر قناة القاهرة الإخبارية، مدعومين بسيارات الإطفاء، ليتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد حريق قناة القاهرة الإخبارية.

قرارات النيابة العامة في حريق قناة القاهرة الإخبارية

وأمرت النيابة العامة لتشكيل فريق مباحث متخصص يستمع إلى شهود العيان التابع لمديرية أمن الجيزة، ليتم كشف ملابسات حريق قناة القاهرة الإخبارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

قناة القاهرة الإخبارية

حادث الإسكندرية

وفي واقعة مختلفة وقع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، أمام منطقة بشاير الخير، على الطريق الدولي الساحلي في اتجاه المكس غرب الإسكندرية، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغ بـ حادث الإسكندرية

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بـ وقوع حادث الإسكندرية، حيث تصادمت سيارة ميكروباص وأخرى نقل، بالطريق الساحلي الدولي في اتجاه الموقف الجديد أمام بشاير الخير، ووجود وفيات ومصابين.

انتقال الأجهزة الأمنية لمحل حادث الإسكندرية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لشرطة ومرور الإسكندرية، مدعومين بضباط شرطة المرور، ورفقة سيارات الإسعاف إلى موقع حادث الإسكندرية، اتضح من المعاينة المبدأية تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل، أمام منطقة بشاير الخير، على الطريق الدولي الساحلي في اتجاه المكس غرب الإسكندرية، وتحطم الميكروباص بالكامل.

ضحايا حادث الإسكندرية

وأسفر حادث الإسكندرية عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وتم نقل 6 مصابين منهم إلى مستشفى جمال حمادة، و3 مصابين إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم، ونقل المتوفين إلى المشرحة حت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم بحادث الإسكندرية، والعرض علي جهات التحقيق.

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