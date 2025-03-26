ضحايا ومصابين في حادث الإسكندرية في آخر أيام رمضان.. صور

حادث الإسكندرية .. وقع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، أمام منطقة بشاير الخير، على الطريق الدولي الساحلي في اتجاه المكس غرب الإسكندرية، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

الموجزيرصد تفاصيل حادث الإسكندرية.

حادث الإسكندرية

بلاغ بـ حادث الإسكندرية

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بـ وقوع حادث الإسكندرية، حيث تصادمت سيارة ميكروباص وأخرى نقل، بالطريق الساحلي الدولي في اتجاه الموقف الجديد أمام بشاير الخير، ووجود وفيات ومصابين.

حادث الإسكندرية

انتقال الأجهزة الأمنية لمحل حادث الإسكندرية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لشرطة ومرور الإسكندرية، مدعومين بضباط شرطة المرور، ورفقة سيارات الإسعاف إلى موقع حادث الإسكندرية، اتضح من المعاينة المبدأية تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل ، أمام منطقة بشاير الخير، على الطريق الدولي الساحلي في اتجاه المكس غرب الإسكندرية، وتحطم الميكروباص بالكامل.

حادث الإسكندرية

ضحايا حادث الإسكندرية

وأسفر حادث الإسكندرية عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وتم نقل 6 مصابين منهم إلى مستشفى جمال حمادة، و3 مصابين إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم، ونقل المتوفين إلى المشرحة حت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم بحادث الإسكندرية، والعرض علي جهات التحقيق.

حادث الإسكندرية

حادث المنيا

وفي وقت سابق وقع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي، على طريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية بني حسن الشروق التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات خطرة ومتفرقة بالجسم، وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل حادث المنيا

وتلقت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن المنيا، فجر اليوم الأربعاء، بلاغا من غرفة عمليات النجدة مفاده وقوع حادث المنيا، حيث تصادمت سيارتين إحداهما نقل والأخرى ملاكي، على الطريق الصحراوي الشرقي الجديد بالقرب من مركز أبو قرقاص، ورود إشارة بوجود مصابين في حالات خطرة جراء حادث المنيا من بينهم أطفالا.

انتقال الأجهزة الأمنية لمحل حادث المنيا

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المختصة، وبعض رجال الشرطة مدعومين بسيارات الإسعاف إلى مقر حادث المنيا، ليتم الكشف عن وجد 8 مصابين في حالات خطرة، من بينهم 4 أطفال أصيبوا بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور في الأطراف، فضلا عن وجود إصابات بالارتجاج، وكسور باليد والساقين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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