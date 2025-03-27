اليوم متابعة محاكمة التيك توكر كروان مشاكل بتهمة سب ريهام سعيد

كروان مشاكل .. تعقد اليوم المحكمة المختصة جلستها، لمتابعة محاكمة التيك توكر كروان مشاكل، على خلفية اتهامه بالإساءة إلى الإعلامية ريهام سعيد.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أجلت في وقت سابق جلسة استكمال محاكمة التيك توكر كروان مشاكل، بتهمة سب وقذف المذيعة ريهام سعيد.

وتقدمت الإعلامية ريهام، في وقت سابق ببلاغ تتهم فيها كروان مشاكل، بسبها وقذفها بألفاظ وعبارات مسيئة يعاقب عليها القانون من خلال فيديوهات تم بثها ونشرها عبر تيك توك.

كروان مشاكل يضع نفسه في مقابلة ريهام سعيد

وكانت محكمة جنح حدائق القبة،أقرت في وقت سابق بثبوت تهمة السب والقذف على كروان مشاكل، ضد الإعلامية ريهام سعيد، ليتم القضاء بالحبس لـ4 أشهر وغرامة 500 جنيه، ماذا حدث وما تفاصيل القضية.

ريهام سعيد تقاضي كروان مشاكل

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد أقامت ضد المعروف إعلاميا بـ كروان مشاكل، دعوى اتهمته فيها بالتشهير عبر وسائل التواصل الإجتماعي، أو من خلال التصريحات العامة، ما اضطرها إلى إقامة دعوى قضائية ضده.

وأقامت الإعلامية ريهام سعيد دعوى قضائية ضد مروان مشاكل في سبتمبر الماضي، حيث اتهمته في بلاغ رسمي بالسب والقذف، بألفاظ وعبارات مسيئة يعاقب عليها القانون، وذلك من خلال الظهور في فيديوهات تم بثها ونشرها على حسابه الشخصي عبر "تيك توك".

ريهام سعيد

كروان مشاكل يثر الجدل من جديد

كروان مشاكل كان سبق وأثار الجدل حينما أعلن في فيديو بثه عبر صفحته على منصة التيك توك الهجوم على مذيعة شهيرة؛ لذا ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على التيك توكر كروان مشاكل بحدائق القبة، وذلك بسبب اتهامه بسب وقذف تلك المذيعة، فضلًا عن تنفيذ أحكام قضائية أخرى ضده.

وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من مذيعة شهيرة، اتهمت فيه كروان مشاكل بالسب والقذف والتعدي على المبادئ والقيم في المجتمع المصري، فضلًا عن إثارته الجدل في الكثير من المواقف الأخرى.

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