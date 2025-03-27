قرارات جديد تصدرها النيابة في واقعة اختطاف نجل إعلامي شهير

نجل إعلامي شهير .. أمرت النيابة العامة في الشيخ زايد التابعة لمديرية أمن الجيزة، بإخلاء سبيل " خديجة. م"، و"محمد. س"، صديق شقيق الفتاة، من سرايا النيابة، على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما في واقعة اختطاف نجل إعلامي شهير، في شقة تابعة لأحدهم داخل أحد الكمبوندات بمدينة الشيخ زايد.

إخلاء سبيل المتهم الرئيسي شقيق الفتاة

كما أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل "أدم. م"، شقيق الفتاة، من ديوان القسم، بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه مصري، على أن يُعاد عرضه في صباح اليوم التالي في حال تعذر السداد للنظر في أمره.

وقضت النيابة العامة بعرض الأوراق عليها عند تنفيذ أي من قراراتها السابقة، في الوقت الذي تواصل فيه جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.

المتهمين

تسليم المتهم الرئيسي نفسه

كشفت جهات التحقيق المختصة عن تسليم المتهم الرئيسي في الواقعة المعروفة إعلاميا بخطف وتعذيب نجل إعلامي شهير وتصويره أثناء التعدي عليه، في منطقة الشيخ زايد بالجيزة، نفسه إلى النيابة العامة، كي يتم التحقيق معه بعد عدة أيام من هروبه.

إخلاء سبيل والد المتهمين بعد التأكد من عدم تورطه

وأمرت النيابة العامة، إخلاء سبيل والد أحد المتهمين في تلك الواقعة بعد التأكد من عدم تورطه بشكل مباشر في تهمة الخطف.

وكشفت تحريات فريق المباحث الجنائية عن صحة الواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين.

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الجيزة، تكثف في وقت سابق بذل جهودهم للبحث عن المتهمين بخطف نجل إعلامي شهير، وتصويره أثناء تعذيبه.

البحث عن مختطفي نجل إعلامي شهير

الموجزيرصد تفاصيل الحادث، إذ أمرت جهات التحقيق المختصة بتشكيل فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات، وسماع أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة، ومعرفة المتهمين وأسباب الواقعة.

بلاغ باختطاف نجل إعلامي شهير

وكان اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تلقى إخطارًا من المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، يفيد ورود بلاغ من إعلامي شهير، يتهم فيه فتاة وعدد من الأشخاص بخطف نجله وتعذيبه، وتصويره أثناء تعذيبه لابتزازته بتلك الصور.

المتهمين بخطف نجل إعلامي

اختطاف نجل إعلامي شهير سبه فتاة وشقيقها

وكشف الإعلامي الشهير في بلاغه أن الفتاة هي وراء ارتكاب الواقعة حيث اشتركت مع شقيقها وآخرون لا يعرفهم، مؤكدا خطفهم لنجله من منزله، حيث توجهوا إلى الفيلا التي يمتلكها والده _على حد قوله_ وتعدوا عليه بالضرب ثم اصطحبوه مرة أخرى لشقة يمتلكونها وقاموا بتصويره أثناء التعدي عليه كي يتبزوه ويساومونه فيما بعد.

وأكد الإعلامي أن أحد المتهمين أخبر نجله أنه قاموا بخطفه وتعذيبه لقيامه بمضايقة الفتاة ثم قاموا بإطلاق سراحه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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