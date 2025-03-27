إحالة المتهم بهـ.ـتك عرض طفل دار السلام إلى المحاكمة الجنائية

طفل دار السلام .. أحالت نيابة السلام العامة، عاطل إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بخطف طفل وهتك عرضه في دار السلام.

الموجز ترصد تفاصيل أمر الإحالة.

أمر إحالة المتهم بهتك عرض طفل دار السلام

طفل دار السلام

وكشف أمر الإحالة أن المتهم بهتك عرض طفل دار السلام، مقيم في دائرة قسم شرطة السلام، التابعة لمحافظة القاهرة، تحايل كي يـ خطف طفل دار السلام المجني عليه "م. م"، حيث استدرجه لمحل سكنه، بعدما أوهمه بإعطائه لعبة اشتراها له خصيصا، وبذلك استطاع أن يتمم جريمته ويبعد طفل دار السلام عن ذويه مستغلا صغر سنه وفطرته الطفولية.

اقتران جناية هتك العرض طفل دار السلام بالخطف

وتابع أمر الإحالة أن جناية هتك العرض اقترن بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان هتك المتهم عرض المجني عليه الطفل سالف الذكر بالقوة والتهديد، بأن أشهر سلاحا أبيض "سكين" وهدده بغرزه في جسده في حال عدم الانصياع له ،وخلع عن طفل دار السلام ثيابه وكشف عورته وهتك عرضه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض بدون ضرورة مهنية أو قانونية.

القبض على دجال كرموز

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب، تمكنت من إلقاء القبض على دجال كرموز، بعد ثبوت قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، على خلفية زعمه بقدرته على العلاج الروحاني، ورد المطلقة وفك الأعمال وجلب الحبيب وتزويج من لم تتزوج من قبل.

دجال كرموز يزعم بقدرته على العلاج الروحاني

كما كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة، بقيام أحد الأشخاص، مقيم في محافظة كفر الشيخ؛ بالنصب والإحتيال على المواطنين، فضلا عن استيلاؤه على أموالهم، وذلك بعدما زعم قدرته على العلاج الروحاني، وممارسته أعمال الدجل والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تقنين الإجراءات للقبض على دجال كرموز

وتم استئذان النيابة العامة وتقنين الإجراءات، ليتمكن رجال المباحث من إحكام الكمائن وإلقاء القبض على دجال كرموز، حيث تواجد بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة، وهاتف محمول، عند فحصه اتضح احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

دجال كرموز يقر بجريمته

وتم مواجهة دجال كرموز، ليقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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