ننشر أسماء ضحايا تصادم سيارتين ميكروباص ونقل في حادث الإسكندرية

حادث الإسكندرية .. ينشر موقع الموجز أسماء ضحايا حادث الإسكندرية، حيث تصادمت سيارة ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي غرب محافظة الإسكندرية، مع أخرى نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص ووفاة 3 أشخاص.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: أحمد مصطفى عبد المجيد، البالغ من العمر 43 سنة، ومصاب بكسر بالحوض، وحسن جمال الدين حسن، البالغ من العمر 16 سنة، ومصاب بكسر بالساق اليسرى وجرح بالوجه، وإيمان علاء حفظى عبد الله، البالغة من العمر 21 سنة، ومصابة باشتباه كسر بقاع الجمجمة والزراعين والعمود الفقرى.

كما تم إصابة آية أسامة عبد الحميد عبد النعيم، البالغة من العمر 26 سنة، ومصابة بجرح متهتك بالرأس والزراعين، وفاطمة عمر عبد الصالحين حسن، البالغة من العمر 28 سنة، ومصابة بكدمة بالرأس وجرح قطعى بالركبة اليسرى، وأحمد حسين مصطفى بلال، البالغ من العمر 22 سنة، كسر والساقين ونزيف داخلى بالصدر.

وتم إيداع 3 مصابين بمستشفي العامرية العام، وهم إبراهيم محمد إبراهيم محمد، البالغ من العمر 22 سنه، اشتباه كسر بالترقوه اليسرى، وسيف الدين ربيع عبد الخالق، البالغ من العمر 20 سنة اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، ومحمد عادل أحمد محمود، البالغ من العمر 22 سنة اشتباه كسر بالساقين.

حادث الإسكندرية

كما تم نقل 3 جثث لمشرحة الاسعاف بوسط المدينة ، وهم محمد أحمد محمد عبد الحافظ، البالغ من العمر 21 سنة، وشخص مجهول الهوية يقارب من عمر 28 سنة وآخر مجهول الهوية يقارب من عمر 25 سنة.

وكان قد وقع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، أمام منطقة بشاير الخير، على الطريق الدولي الساحلي في اتجاه المكس غرب الإسكندرية، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

الموجزيرصد تفاصيل حادث الإسكندرية.

حادث الإسكندرية

بلاغ بـ حادث الإسكندرية

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بـ وقوع حادث الإسكندرية، حيث تصادمت سيارة ميكروباص وأخرى نقل، بالطريق الساحلي الدولي في اتجاه الموقف الجديد أمام بشاير الخير، ووجود وفيات ومصابين.

حادث الإسكندرية

انتقال الأجهزة الأمنية لمحل حادث الإسكندرية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لشرطة ومرور الإسكندرية، مدعومين بضباط شرطة المرور، ورفقة سيارات الإسعاف إلى موقع حادث الإسكندرية، اتضح من المعاينة المبدأية تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل ، أمام منطقة بشاير الخير، على الطريق الدولي الساحلي في اتجاه المكس غرب الإسكندرية، وتحطم الميكروباص بالكامل.

حادث الإسكندرية

ضحايا حادث الإسكندرية

وأسفر حادث الإسكندرية عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وتم نقل 6 مصابين منهم إلى مستشفى جمال حمادة، و3 مصابين إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم، ونقل المتوفين إلى المشرحة حت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم بحادث الإسكندرية، والعرض علي جهات التحقيق.

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