بينهم أجنبي.. مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في حادث مرسى علم

حادث مرسى علم .. وقع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة ملاكي سياحية بالكيلو 40 على طريق مرسى علم - القصير الجديد، جنوب محافظة البحر الأحمر، أسفر عن مصرع 3 أشخاص بينهم أجنبي، وإصابة آخرا.

الموجز يرصد تفاصيل حادث مرسى علم.

بلاغ بـ حادث مرسى علم

وكان اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة، مفاده ورود بلاغ بـ وقوع حادث مرسى علم ، حيث تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة ملاكي سياحية على طريق مرسى علم القصير جنوب محافظة البحر الأحمر.

انتقال الأجهزة الأمنية لمحل حادث مرسى علم

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومين بسيارات الإسعاف لموقع حادث مرسى علم، ليتضح وفاة شخصين مصريين وآخر أجنبي، فضلا عن إصابة شخصا آخرا تم نقله إلى مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد، كي يتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وكشف مصدر طبي مسؤول بالبحر الأحمر، عن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، للشخص المصاب كي يتم التأكد من عدم وجود أي مضاعفات خطيرة بسبب حادث مرسى علم.

حادث مرسى علم

وتم إيداع الجثث بمشرحة مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد تحت تصرف جهات التحقيق، لحين انتهاء التحقيقات.

تحرير محضر بـ حادث مرسى علم

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسباب وقوع الحادث والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة لكشف أسباب حادث مرسى علم.

حادث الإسكندرية

وفي وقت سابق وقع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، أمام منطقة بشاير الخير، على الطريق الدولي الساحلي في اتجاه المكس غرب الإسكندرية، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغ بـ حادث الإسكندرية

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بـ وقوع حادث الإسكندرية، حيث تصادمت سيارة ميكروباص وأخرى نقل، بالطريق الساحلي الدولي في اتجاه الموقف الجديد أمام بشاير الخير، ووجود وفيات ومصابين.

انتقال الأجهزة الأمنية لمحل حادث الإسكندرية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لشرطة ومرور الإسكندرية، مدعومين بضباط شرطة المرور، ورفقة سيارات الإسعاف إلى موقع حادث الإسكندرية، اتضح من المعاينة المبدأية تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل ، أمام منطقة بشاير الخير، على الطريق الدولي الساحلي في اتجاه المكس غرب الإسكندرية، وتحطم الميكروباص بالكامل.

ضحايا حادث الإسكندرية

وأسفر حادث الإسكندرية عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وتم نقل 6 مصابين منهم إلى مستشفى جمال حمادة، و3 مصابين إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم، ونقل المتوفين إلى المشرحة حت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم بحادث الإسكندرية، والعرض علي جهات التحقيق.

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