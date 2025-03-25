محافظ سوهاج يتابع حادث انقلاب ميكروباص ويطمئن على المصابين من المصريين والسودانيين

تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، تداعيات الحادث المؤلم الذي وقع على الطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه أسيوط، حيث أدى الحادث إلى انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل مجموعة من الركاب، وأسفر الحادث عن إصابة 11 من الأشقاء السودانيين واثنين من المواطنين المصريين، بالإضافة إلى وفاة سيدة سودانية.

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الإجراءات الطبية والتعامل مع المصابين

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، بينما تم نقل جثة السيدة المتوفاة إلى مستشفى أخميم المركزي، وقد تم اتخاذ كافة التدابير الطبية لضمان سرعة التعامل مع الحالات المصابة.

تعازي المحافظ ومتابعة الحالة الصحية

أعرب محافظ سوهاج عن تعازيه الحارة لأسرة الفقيدة، مؤكدًا على ضرورة تكثيف جهود تقديم كافة سبل الرعاية الطبية للمصابين حتى تماثلهم للشفاء، كما وجه بتنسيق كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وصحة المتضررين من الحادث، مع متابعة تطورات الحالة الصحية لهم.

الاهتمام المستمر بسلامة المواطنين

تأتي هذه الإجراءات في إطار اهتمام محافظة سوهاج الدائم بسلامة المواطنين وتوفير كافة سبل الرعاية الطارئة في مثل هذه الحالات الطارئة ،ويولي المحافظ أهمية كبيرة لمتابعة تطورات الحادث وضمان تقديم كل الدعم للمصابين.

دور الأجهزة الأمنية في الحادث

في إطار التعامل السريع مع الحادث، قامت الأجهزة الأمنية بسوهاج باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، حيث تم الانتقال الفوري إلى موقع الحادث لتأمين المنطقة وتحديد أسباب وقوعه، كما قامت فرق الإنقاذ والإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفيات في أسرع وقت ممكن، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث وتحديد المسؤوليات.

تأثير الحادث على المجتمع المحلي

من جانب آخر، أثار الحادث حالة من الحزن بين المواطنين في محافظة سوهاج، حيث عبر العديد من الأهالي عن تعاطفهم الكبير مع الضحايا وأسرهم ،وقد أكدت العديد من الجهات الخيرية في المحافظة استعدادها لتقديم المساعدات اللازمة، سواء للمصابين أو لأسرة الفقيدة، ومن ناحية أخرى، دعت المحافظة إلى زيادة الوعي المروري بين المواطنين لتجنب الحوادث المماثلة في المستقبل.

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