محافظ سوهاج يهنئ السيدة "أحلام" الفائزة بجائزة الأم المثالية 2025 ويشيد بكفاحها

الأم المثالية 2025.. في لفتة إنسانية تعكس تقدير الدولة للأمهات المثاليات، أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اتصالاً هاتفياً بالسيدة "أحلام صابر عبد الحليم" الفائزة بجائزة الأم المثالية على مستوى المحافظة لعام 2025.

وتوجه محافظ سوهاج بالتهنئة للسيدة أحلام الفائزة بجائزة الأم المثالية 2025، معبراً عن فخره بإرادتها القوية، وكفاحها المستمر في تربية أبنائها رغم التحديات الصعبة التي واجهتها.

الأم المثالية 2025

ويعرض الموجز التفاصيل كاملة حول الأم المثالية 2025 .

نبذة عن السيدة "أحلام"

تبلغ السيدة "أحلام" الفائزة بجائزة الأم المثالية 2025 من العمر 59 عاماً، وهي مهندسة زراعية أول بالإدارة الزراعية في طهطا، وقد بدأت رحلة كفاحها بعد وفاة زوجها وأخيه ووالده ووالدته في حادث طريق، حيث كانت في سن 34 عاماً، وتواجهت مع تحديات الحياة بعدما ترك لها زوجها ثلاث أطفال، منهم طفلة لم تتجاوز التسع سنوات وطفل في السادسة من عمره، ورغم هذه الصعوبات، بدأت العمل في القطاع الحكومي، وقامت بالتضحية بالكثير من أجل تربية أبنائها.

مسيرة السيدة "أحلام"

على مدار سنوات من العمل الجاد، رفضت السيدة "أحلام" الفائزة بجائزة الأم المثالية 2025 الزواج مرة أخرى كي تركز على رعاية أطفالها، وكان لها دور كبير في تعليمهم وتوفير حياة كريمة لهم، وعملت على مدار الأيام والأعياد الرسمية لزيادة دخلها، وفي النهاية تمكنت من الحصول على قرض لشراء منزلها الذي تعيش فيه مع أبنائها، كما تدرجت في المناصب حتى وصلت إلى منصب مدير الإدارة الزراعية، لتكون نموذجاً يحتذى به في التحدي والصبر.

التحديات التي واجهتها السيدة "أحلام"

واجهت السيدة "أحلام" الفائزة بجائزة الأم المثالية 2025 العديد من التحديات بعد وفاة زوجها، بداية من فقدان الأهل، مرورًا بتربية الأطفال بمفردها في ظروف اقتصادية صعبة، ورغم هذه الصعوبات، تمسكت بالأمل وركزت على تحقيق أهدافها، حيث عملت بجد ورفضت الاستسلام للظروف القاسية، ولقد كانت تسعى دائماً لتحقيق الاستقرار المالي والتعليمي لأبنائها ليصلوا إلى أعلى درجات النجاح، وهو ما تحقق في النهاية.

تكريم السيدة "أحلام"

من المقرر أن يستقبل محافظ سوهاج السيدة "أحلام" بمكتبه لتكريمها تقديراً لجهودها وتفانيها في تربية أبنائها رغم الظروف القاسية، كما سيتم تكريمها من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما قدمته من مثال حي على العطاء والصبر، وتكريم السيدة "أحلام" لا يُعتبر مجرد احتفاء بل هو تقدير للعطاء والجهد الذي يبذله الآباء والأمهات في سبيل رفعة أبناءهم وتحقيق أحلامهم، ما يجعلها قدوة للكثيرين في المجتمع.

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