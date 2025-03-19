اعرف كيفية تأسيس الشركات الناشئة في مصر.. الخطوات القانونية والإجراءات التمويلية

تأسيس الشركات الناشئة .. في ظل التوجه المتزايد نحو ريادة الأعمال والابتكار، أصبحت الشركات الناشئة عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة، ومع وجود العديد من المبادرات الحكومية والتسهيلات الاستثمارية.

ويسعى رواد الأعمال إلى تأسيس مشروعاتهم الخاصة، إلا أن الإجراءات القانونية والتحديات التمويلية قد تشكل عقبة أمام البعض، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي كيفية تأسيس الشركات الناشئة في مصر، بدءًا من الإجراءات القانونية والتسجيل، وصولًا إلى مصادر التمويل والدعم المتاحة، مع تسليط الضوء على تجارب ناجحة ونصائح من الخبراء في المجال.

كيفية تأسيس الشركات الناشئة في مصر

كيفية تأسيس الشركات الناشئة في مصر

لضمان تأسيس شركتك الناشئة بنجاح في مصر، يجب اتباع مجموعة من الخطوات الدقيقة، والتي تشمل:

أولًا: التقديم الإلكتروني

إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

اختيار خدمة التأسيس، ورفع المستندات المطلوبة، ثم تقديم الطلب.

دفع الرسوم إلكترونيًا باستخدام بطاقة ائتمان، والتوقيع الإلكتروني على المستندات.

استلام مستندات الشركة من خلال الحساب الإلكتروني.

ثانيًا: التقديم عبر مراكز خدمة المستثمرين

التوجه إلى أحد مراكز خدمة المستثمرين وتقديم المستندات المطلوبة.

توثيق المستندات وإدخال البيانات في النظام الإلكتروني.

التوقيع على عقد التأسيس أمام الشهر العقاري.

استلام السجل التجاري والبطاقة الضريبية خلال يوم عمل واحد.

كيفية تأسيس الشركات الناشئة في مصر

أنواع الشركات في مصر

قبل الشروع في تأسيس شركتك، من الضروري التعرف على الأنواع المختلفة للشركات في مصر واختيار الشكل القانوني الذي يتناسب مع طبيعة نشاطك التجاري:

شركة الشخص الواحد: يُنشئها فرد واحد يكون المالك الوحيد لها، وتقتصر مسؤوليته على رأس المال المستثمر فيها.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة: تتكون من شريكين على الأقل، وتكون مسؤولية كل شريك محصورة في حدود حصته من رأس المال.

الشركة المساهمة: تضم عددًا من المساهمين، حيث يُقسم رأس مال الشركة إلى أسهم قابلة للتداول، مما يتيح للمساهمين شراء أو بيع حصصهم بسهولة.

كيفية تأسيس الشركات الناشئة في مصر

الإجراءات والمستندات المطلوبة لتأسيس شركة في مصر

عند تأسيس شركة في مصر، هناك مجموعة من الأوراق والإجراءات التي يجب استيفاؤها لضمان التسجيل القانوني الصحيح، وتشمل ما يلي:

الحصول على شهادة رسمية من السجل التجاري تؤكد عدم تكرار الاسم المقترح.

إيداع 10% من رأس المال للشركات المساهمة عند التأسيس واستكماله تدريجياً، بينما يجب إيداع كامل رأس المال لشركة الشخص الواحد (حد أدنى 50,000 جنيه مصري).

تقديم توكيلات رسمية من جميع المؤسسين أو الشركاء لتخويل الممثل القانوني بالتعامل مع مكاتب الشهر العقاري.

تقديم نسخ من بطاقات الرقم القومي للمصريين أو جوازات السفر للأجانب.

يجب أن يكون للشركة مستشار قانوني يحمل درجة محامٍ استئناف على الأقل مع تقديم نسخة من بطاقة القيد في نقابة المحامين.

تقديم مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين يثبت صلاحية مراقب الحسابات المعتمد.

استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات المختصة إذا تطلب نشاط الشركة ذلك.

كيفية تأسيس الشركات الناشئة في مصر

رسوم تأسيس الشركات في مصر

تختلف رسوم تأسيس الشركة حسب نوعها وحجم رأس المال، وتشمل:

رسم اعتماد نقابة المحامين: 50 جنيهًا + 0.01% من رأس المال المصدر، بحد أقصى 25,000 جنيه.

رسوم توثيق عقد التأسيس: 0.025% من رأس المال المصدر، بحد أقصى 1,000 جنيه.

رسوم السجل التجاري: 63.25 جنيه.

رسوم رخصة التشغيل: اشتراك سنوي 0.002% من رأس المال المدفوع، بحد أقصى 2,000 جنيه.

اقرأ أيضا:

مركز الابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يوقع اتفاقية تعاون مع سوديك.. تفاصيل

بنك مصر يلتقي برواد الأعمال المشاركين في الدورة الثانية من برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة ”تقدر”