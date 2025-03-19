الحكومة تبدأ علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل على نفقة الدولة

العلاج على نفقة الدولة.. في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الحماية الاجتماعية، بدأت وزارتي الصحة والسكان والمالية تنفيذ التكليف الرئاسي بدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة، بهدف القضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة في مختلف المحافظات.

العلاج على نفقة الدولة

وأوضحت الوزارتان، في بيان مشترك، أن وزارة المالية خصصت أكثر من مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لتمكين وزارة الصحة والسكان من البدء الفوري في علاج 60 ألف حالة من المواطنين محدودي الدخل غير المشمولين بالتغطية التأمينية، وذلك على نفقة الدولة، كما سيتم تدبير باقي الاعتمادات المالية المطلوبة وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي، بإجمالي تكلفة أولية تبلغ 3 مليارات جنيه.

رعاية صحية متطورة

وأكد البيان أن الدولة، بالتعاون مع المؤسسات الصحية، توفر سنويًا العلاج لأكثر من 2.35 مليون حالة في جميع التخصصات الطبية بمختلف المحافظات، كما تمت زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بقيمة 3 مليارات جنيه إضافية، بدءًا من مارس وحتى يونيو 2025، وذلك بهدف الإسراع في إنهاء قوائم الانتظار، مع التركيز على تنفيذ أكبر عدد ممكن من العمليات خلال شهر رمضان المبارك وشهر أبريل، بالتزامن مع عيد الفطر.

جراحات الأورام والقلب

وتشمل المبادرة تقديم الخدمات الطبية في العديد من التخصصات، بما في ذلك جراحات الأورام، القلب، المخ والأعصاب، العظام، القسطرة المخية والطرفية، قسطرة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى عمليات زراعة الكلى، الكبد، والقوقعة.

العلاج على نفقة الدولة

وفي السياق ذاته، يقدم الموجز، خلال السطور التالية، كيفية التقديم على العلاج على نفقة الدولة، والأوراق المطلوبة.

كيفية التقديم على العلاج على نفقة الدولة

العلاج على نفقة الدولة

وعلى الراغبين في الحصول على العلاج المجاني، التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي تابع لمحافظته، ثم الخضوع لكافة الفحوصات الطبية المطلوبة من خلال اللجنة الثلاثية التي تشخص حالة المريض.

الأوراق المطلوبة لتلقي العلاج على نفقة الدولة

صورة من البطاقة الشخصية.

تقرير اللجنة الثلاثية.

التقرير الطبي والأبحاث الطبية التي أجراها المريض وحصل عليها.

يتم رفع جميع الأوراق المطلوبة وربطها مع موقع المجالس.

الفئات المستحقة للعلاج على نفقة الدولة

كما حددت وزارة الصحة والسكان، الفئات المستحقة للعلاج على نفقة الدولة، وهم كالتالي:

أن يكون المريض مصري الجنسية.

أن يكون المتقدم للحصول على العلاج المجاني ليس له أي تأمينات صحية.

أن يكون من فئة محدودي الدخل.

أن يكون مصاب بالأمراض النادرة.

مرضى الأمراض المزمنة مثل السرطان والأمراض المناعية وغيرها.

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