موقع وزارة الصحة استعلام عن طلب.. رابط مباشر بالخطوات

موقع وزارة الصحة استعلام عن طلب.. يُعد كارت الخدمات المتكاملة من أهم المبادرات الحكومية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والذي يتيح لهم مجموعة من التسهيلات والخدمات التي تسهم في تحسين جودة حياتهم, وللحصول عليه يتعين على المستفيدين اجتياز الكشف الطبي الذي تُجريه وزارة الصحة المصرية.

موقع وزارة الصحة استعلام عن طلب

تستعرض جريدة “الموجز” خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي وحجزه، إضافة إلى أبرز الخدمات التي يوفرها الكارت لحامليه.

الاستعلام عن موعد كشف كارت الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة الصحة

وفّرت وزارة الصحة المصرية خدمة إلكترونية للاستعلام عن موعد الكشف الطبي المطلوب للحصول على كارت الخدمات المتكاملة, كالتالي:

موقع وزارة الصحة استعلام عن طلب

الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة “اضغط هنا”. اختيار قسم "أخبارنا". النقر على "الكشف الطبي على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة". الضغط على "الاستعلام". إدخال الرقم القومي. النقر على "بحث". ظهور موعد الكشف الطبي المحدد للمستفيد.

خطوات حجز موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2025

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الإجراءات اللازمة لحجز موعد الكشف الطبي، والتي تشمل:

موقع وزارة الصحة استعلام عن طلب

زيارة الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة “اضغط هنا”. اختيار قسم "أخبارنا". النقر على "الموقع الإلكتروني للكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة". الضغط على "حجز موعد الكشف الطبي". إدخال البيانات المطلوبة لإجراء الكشف الطبي. الضغط على "حفظ البيانات" بعد إتمام التسجيل. استلام رسالة نصية تحتوي على تفاصيل الموعد ومكان إجراء الكشف الطبي عبر الهاتف المسجل.

الخدمات التي يوفرها كارت الخدمات المتكاملة

يمنح كارت الخدمات المتكاملة لحامليه العديد من المزايا التي تهدف إلى تعزيز حقوقهم وتحسين مستوى معيشتهم، ومن أبرز هذه الخدمات:

الجمع بين معاشين لدعم الاستقرار المالي للمستفيدين.

إجراء الكشف الطبي المجاني في المستشفيات الحكومية.

الدمج في المدارس والجامعات لضمان فرص تعليم متساوية.

توفير مساكن حكومية مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

فرص عمل مضمونة بنسبة 5% في القطاعين الحكومي والخاص.

تخفيضات على وسائل النقل العامة لتسهيل التنقل.

الإعفاء من المصروفات الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة.

الإعفاء من الضرائب والمستحقات الحكومية لدعم الأعباء المالية.

الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة طبيًا لتسهيل تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.

الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية لضمان توفير الأدوات اللازمة لحياة أكثر استقلالية.

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