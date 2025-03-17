غدًا.. إعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2025 في مؤتمر صحفي

تعقد وزارة التضامن الاجتماعي غدًا الثلاثاء، 18 مارس 2025، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2025 على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ويُعد هذا الحدث جزءًا من الاحتفال السنوي الذي يُنظم لتكريم الأمهات المبدعات اللواتي قدمت الكثير للمجتمع في تربية الأجيال وتعليمهم، بالإضافة إلى دورهن في تعزيز القيم الأسرية والمجتمعية.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

انتهاء أعمال اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات

أعلنت الوزارة عن انتهاء أعمال اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2025، والتي ترأسها المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وشارك في اللجنة ممثلون عن عدة هيئات ومنظمات حكومية وأهلية، مثل الأزهر الشريف، الكنيسة القبطية، وزارة الثقافة، والمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية العاملة في مجال رعاية الأسرة.

وقامت اللجنة بتقييم 85 قصة كفاح من بين 755 طلبًا تم تقديمه من قبل الأمهات على مستوى المحافظات، واختارت 27 أمًا مثالية على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى أم شهيد من القوات المسلحة وأم شهيد من الشرطة ليصبح إجمالي عدد الأمهات المكرمات 31 أمًا.

المسابقة ومعايير الاختيار

وفي السياق نفسه، أوضحت الوزارة أن المسابقة هذا العام شملت عدة فئات للمكرمات، ومنها الأم المثالية على مستوى المحافظة، الأم البديلة التي قامت برعاية الأبناء داخل أسرتها أو بدون زواج، وأم لشهيد من القوات المسلحة أو الشرطة، كما تم وضع معايير دقيقة للاختيار تشمل الإنجازات التعليمية لأبناء الأم، المساواة بين الأبناء في الرعاية والتعليم، والمشاركة المجتمعية.

تفاصيل الإعلان عن الأمهات المثاليات لعام 2025

من المنتظر أن يشهد المؤتمر الصحفي إعلان أسماء الأمهات المكرمات لهذا العام، واللواتي تم اختيارهن بناءً على معايير صارمة، تشمل العطاءات الكبيرة التي قدمنها في تربية أبنائهن وتعليمهم، وكذلك دورهن في تحسين حياة المجتمع من خلال مساهماتهن في مجال التعليم والمشروعات الصغيرة والنشاط المجتمعي، ويهدف هذا التكريم إلى تحفيز الأمهات الأخريات على الاستمرار في تقديم العطاء من أجل بناء مجتمع أفضل.

تقدير الأمهات بديلة والشهيدات

ومن أبرز الفئات التي سيتم تكريمها هذا العام، الأمهات البديلة التي قامت برعاية الأطفال دون أبناء بيولوجيين، إلى جانب الأمهات اللواتي فقدن أبنائهن في خدمة الوطن سواء في القوات المسلحة أو الشرطة، تقديرًا لتضحياتهن ،كما سيتم تسليط الضوء على الأمهات اللاتي قدمن نموذجًا رائعًا في تربية أبنائهن ذوي الإعاقة، والذين حققوا نجاحات ملموسة في مجالات متنوعة مثل الرياضة والعلم والفن.

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